Huisdieren hebben langer last van vuurwerk dan we dachten

De laatste periode van het jaar is voor veel huisdieren en hun baasjes geen pretje. Vuurwerk kan een hoop stress en angst bij ze veroorzaken. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de dieren er langer last van hebben dan werd gedacht.

Veel dieren hebben vuurwerkangst. De universiteit deed daarom vorige herfst onderzoek onder meer dan 3500 diereneigenaren. De meest opvallende uitkomst: twee derde van de deelnemende honden en katten heeft vanaf september al last vuurwerkoverlast.

Niet alleen in december angst

Een lange tijd dachten huisdiereigenaren dat vooral december, wanneer er veel vuurwerk wordt afgestoken, een spannende tijd voor hun dier is. In september, oktober en november gaat er aanzienlijk minder de lucht in, maar toch levert elke knal een hoop angst op.

Steeds meer gemeenten voeren een vuurwerkverbod in. Gemeenten in het grensgebied voelen daar echter weinig voor, schreef Metro vorige maand.

De angst bij honden en katten is vergelijkbaar, beide ervaren ze ongeveer dezelfde mate van stress of angst als ze vuurwerk horen. Die angst blijft ook langer hangen dan gedacht. Tot een half uur na een vuurwerkknal trillen de gevolgen door: meer dan de helft van de dieren heeft dan nog steeds last.

Huisdieren willen niet altijd naar buiten

„Vooral voor hondeneigenaren is dit extra vervelend. Zij zien niet alleen het lijden van hun dier, ook zijn er lichamelijke gevolgen. Honden moeten immers naar buiten om zich te ontlasten. In de Gedragskliniek voor Dieren hebben we een casus van een hond waar dierenartsbehandeling nodig was omdat hij gedurende zeer lange tijd zijn plas ophield”, vertelt Claudia Vinke van deze Gedragskliniek, eveneens betrokken bij het onderzoek.

Hondenbezitters lijken er dus meer mee in hun maag te zitten. Zij zoeken ook vaker hulp, dat doet de helft. Bij kattenbezitters zoekt maar een vijfde hulp. Dieren krijgen vaak knuffels, voedingssupplementen en/of medicatie. Maar dat werkt vaak maar voor korte tijd. Wist je dat er in 2018 zelfs een noise-cancelling tent werd geïntroduceerd, voor honden met vuurwerkangst?

Blijf in de buurt van je huisdier

Niet alle honden zijn bang voor vuurwerk. Hoe dat kan? „Als een puppy in zijn eerste weken went aan geluid, maakt dat een weerbaar hondje voor later in het leven”, legt docent Ineke van Herwijnen uit in Nieuws & Co op NPO Radio 1. Maar wat moet je dan doen met je oudere hond of kat? „De dieren hebben steun aan jou als eigenaar. Laat je kat of hond niet alleen. Ze hebben er echt baat bij als ze rustig bij jou kunnen zijn.”

