Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorlopig geen nieuwe spoorstaking: FNV en ProRail weer om tafel

De stakingen op het spoor zijn voorlopig van de baan. ProRail en vakbond FNV gaan weer met elkaar in gesprek over een nieuwe cao, meldt de spoorbeheerder. FNV legde met een oproep tot staking onder verkeersleiders de afgelopen weken regionaal het treinverkeer meerdere dagen tijdelijk stil uit onvrede over het loonbod van ProRail.

„ProRail is blij dat reizigers, vervoerders en verladers hier geen last meer van hebben”, laat de spoorbeheerder weten. „In de afgelopen weken hebben wij het standpunt over ons eindbod duidelijk gedeeld, ook desgevraagd via verschillende media. Nu is het tijd om samen met FNV opnieuw het gesprek aan te gaan. Dit zijn verkennende gesprekken waarin we gezamenlijk naar oplossingen zoeken.”

FNV is de enige vakbond die het cao-conflict met ProRail zo hoog heeft laten oplopen. De leden van CNV en VHS namen afgelopen zomer wel al genoegen met de volgens FNV te karige loonstijging. Zelf eist de bond 13 procent erbij, ProRail bood een stijging van gemiddeld 5,2 procent. Om de eis van de bond kracht bij te zetten, heeft personeel van ProRail meerdere keren het werk neergelegd tijdens de ochtendspits. Dat gebeurde afwisselend in meerdere regio’s waardoor bijna alle treinen uitvielen.

Niet iedereen heeft begrip voor de acties. Metro schreef eerder al over de kritiek op de verkeersleiders.

FNV: ‘We hopen er met ProRail uit te komen’

„We zijn blij voor de reizigers, het goederenvervoer en natuurlijk onze leden dat er weer gepraat wordt en dat we vooralsnog niet op hoeven te schalen”, laat FNV-bestuurder Carl Kraijenoord weten. „We hopen dat we er met ProRail uit kunnen komen en dat nieuwe stakingen voorkomen kunnen worden.”

FNV dreigde vorige week nog met grotere acties als ProRail niet met een beter voorstel zou komen. Die zouden dan landelijk of langduriger kunnen zijn en ook kantoorpersoneel zou daaraan mee kunnen doen. Bij ProRail werken volgens de bond ongeveer 5200 mensen, van wie ongeveer negenhonderd verkeersleiders en duizend FNV-leden.

ANP

Vorige Volgende

Reacties