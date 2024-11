Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om grenscontroles: ‘Hoop dat mensen cadeaus voor Sint en kerst op tijd hebben’

Het kabinet wil dat de aangekondigde grenscontroles vanaf eind november in ons land gebeuren. Zo moet het aantal asielzoekers dat naar Nederland wil komen worden teruggedrongen. De vrachtwagenbranche en grensgemeenten zien de grenscontroles vooralsnog allesbehalve zitten. Komen de cadeaus voor de feestdagen bijvoorbeeld wel op tijd? En loopt de financiële schade maandelijks echt in de tientallen miljoenen euro’s?

Elisabeth Post, bestuursvoorzitter Transport en Logistiek Nederland, en burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk hingen gisteravond aan tafel in talkshow Humberto doemscenario’s op. De grenscontroles om het asielprobleem te lijf te gaan wordt regelmatig symboolpolitiek genoemd. Bengevoord: „Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik zie niet in wat deze maatregel echt moet gaan opleveren. Er zijn genoeg grensovergangen die gewoon open blijven.”

Presentator Humberto Tan meldt dat Nederland 840 punten heeft waarop je de grens over kunt gaan. Bengevoord ziet op de A1 in zijn gemeente flinke files aan Duitse kant, waar grenscontroles al worden uitgevoerd. Dat zorgt weer voor zogeheten ‘zoekverkeer’, verkeersdeelnemers die die A1-file proberen te ontwijken via kleinere grensovergangen. „Dat zorgt voor overlast in onze gemeentes.”

Grenscontroles ramp voor de vrachtwagensector

Elisabeth Post verwacht veel financiële schade voor haar sector. „Als je in Duitsland en Nederland, maar ook België, Frankrijk, Italië en Oostenrijk inmiddels, dit soort controles invoert, dan kun je niet ontkennen dat er wel degelijk economische schade optreedt.” „Wat is die schade?”, wil Humberto Tan weten. Post: „Grosso modo (ruw geschat, red.) als je een uurtje oponthoud hebt bij de Duitse grens als je van Nederland naar Duitsland gaat en weer terug, dan zou dat voor de transportsector 75 miljoen euro per maand zijn.”

Post spreekt dan uiteraard over een totaalbedrag bij grenscontroles. „Als alle vrachtwagens een uurtje vertraging oplopen, dan is dat de schade.” Tan: „Hoe komt u bij dat bedrag?” Post rekent voor: „Het zijn 750.000 vrachtwagens, alleen Nederlandse vrachtwagens, die de grens maandelijks passeren. Een uur schade is 100 euro. Dus dat is bij elkaar 75 miljoen.”

Niet alleen files bij grenscontroles

Tan wil dan weten of het kabinet überhaupt overleg heeft gehad over eventuele financiële schade die de transportsector bij in het invoeren van grenscontroles lijdt. Post: „Nee, niet aan de voorkant. En dan heb ik het alleen over directe schade hè, want er is ook – wat ik dan maar noem – gevolgschade. Dit (de 75 miljoen euro, red.) is de schade van stilstaan bij de grens. Maar op het moment dat je daardoor te laat aankomt bij een distributiecentrum wat dicht is… Je moet daar om 16.00 uur zijn en als je er even na vijven bent, moet je wachten tot de volgende dag 8.00 uur. Dan heb je geen uur vertraging, maar is het zestien uur vertraging, alles bij elkaar.”

Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis

Tan: „Of de boot is vertrokken.” Post: „Of de boot is vertrokken als je naar Hoek van Holland onderweg was. Die schade kunnen we op dit moment nog niet meten, want we weten niet precies wat die gevolgschade is. De grote zorg die wij hebben, doordat Nederland voornemens is de grenscontroles aan het eind van de maand in te voeren… Dat is in de buurt van Black Friday, dat is in de buurt van Sinterklaas, het is in de buurt van kerst. Ik hoop dat er weinig vertraging optreedt en iedereen die iets nodig heeft voor Black Friday, kerst of Sinterklaas, dat op tijd in huis heeft.”

Humberto Tan stelt dat Post het dan heeft over bijvoorbeeld cadeautjes voor particulieren, maar geldt het ook voor supermarkten? Post: „Ook, maar je hebt het ook over geneesmiddelen. Je hebt het over spullen die nodig zijn bij operaties en inderdaad de supermarkten.” Tan: „De versproducten…” Post: „Alles.”

❓ Draagvlak grenscontroles Het RTL Opiniepanel peilde onder 20.000 Nederlanders het draagvlak over het invoeren van grenscontroles. Een grote meerderheid, 69 procent, is voor (dus ook mensen die niet in een grensstreek wonen). 41 procent van de Nederlanders wil dat de grenscontroles op álle verharde wegen moeten plaatsvinden. Dat is dus op 840 plekken tegelijk. 5 procent is voorstander van de allerdrukste routes.

‘Vijf, zes keer per dag je paspoort laten zien’

Mensen die een keer op vakantie gaan, zullen het tonen van hun paspoort misschien niet zo hinderlijk vinden. Burgemeester Bengevoord van Winterswijk: „Als ik één keer per jaar op Schiphol sta, dan vind ik het ook prima om mijn paspoort te laten zien. In ons gebied zijn echter mensen die drie, vier, vijf, zes keer per dag de grens overgaan. Als je dan elke keer in de file moet staan om je paspoort te laten zien, dan wordt het echt hinderlijk.”

Bengevoord denkt ook niet dat het systeem van grenscontroles waterdicht kan zijn. „Mensen komen toch wel de grens over.”

