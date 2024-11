Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Supermarkten richten zich vaak op ongezonde producten: deze supermarkten zijn het gezondst (en deze het minst)

Supermarkten doen weinig om gezond eten aantrekkelijk te maken. In de winkel en in de folders wordt er veel reclame gemaakt voor ongezond eten. En ook nodigt de indeling van de winkel je uit om ongezonde producten te kopen. Het ligt er echter wel aan welke supermarkt je bezoekt. Want de een is gezonder dan de ander.

64 procent van de Nederlanders heeft in 2050 overgewicht. Dat verwacht het RIVM, schreef Metro gisteren. Supermarkten kunnen daarin het verschil maken. Denktank Questionmark deed onderzoek naar supermarkten en publiceert de Superlijst Gezondheid. Ook pleiten ze voor wettelijke maatregelen die ervoor zorgen dat supermarkten de noodzakelijke stappen zetten.

Welke supermarkten zijn het gezondst?

Supermarkten Albert Heijn, Plus, Aldi en Jumbo worden gezien als achterblijvers. Zij zouden nog te veel gericht zijn op ongezonde producten. Lidl en Dirk zijn op de goede weg. En EkoPlaza wordt beschouwd als een gezonde supermarkt.

Opvallend is dat Lidl en Dirk zich als budgetsupermarkten sterker inzetten voor gezondheid dan marktleiders als Albert Heijn en Jumbo. Wil je weten welke supermarkt de laagste prijzen biedt? Metro meldde dat eerder al.

Ook de gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting hielpen mee met het onderzoek. Diena Halbertsma voert het woord namens deze vier partijen. „Opnieuw blijkt dat de sector zelf niet in staat is om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Wij willen dat onze kinderen gezond kunnen opgroeien.”

‘De overheid moet krachtig optreden’

Ze zijn van mening dat het bij wet geregeld moet worden. „Het is de hoogste tijd dat de overheid krachtig optreedt, zodat alle supermarkten verplicht worden om hun assortiment, aanbiedingen en winkelinrichting gezonder te maken. Zonder zo’n wettelijke aanpak beloont de marktwerking vooral de supermarkten die achterblijven op het gebied van gezondheid.”

💰 Goedkope gezonde producten Gezond hoeft niet altijd duur te zijn. Dit zijn vijf gezonde en goedkope producten die je in elke supermarkt kunt vinden: Havermout;

Gedroogde peulvruchten;

Volkoren brood;

Kwark of yoghurt;

Diepvriesgroenten.

Door ongezonde voeding overlijden jaarlijks tot 13.000 mensen. Supermarkten spelen hier een grote rol in, want 70 procent van de samenleving haalt hier hun eten vandaan. Sinds 2020 wordt onderzocht of supermarkten verbeteringen doorvoeren.

Vergeleken met de vorige meting bevat het onderzochte aanbod nu slechts 3 procent meer producten uit de Schijf van Vijf. 83 procent van de aanbiedingen bestaat nog steeds uit ongezonde producten. Ook marketing gericht op kinderen blijft prominent aanwezig.

‘Ongezonde producten hebben de overhand in supermarkten’

Supermarkten beweren te willen veranderen, maar doen dat maar mondjesmaat. Charlotte Linnebank, directeur van Questionmark, daarover: „We zien het als een goede stap dat veel supermarkten nu voor het eerst doelen stellen en transparanter zijn over het aandeel Schijf van Vijf-producten in hun verkoop. De grote vraag is echter hoe deze ambities zich verhouden tot hun huidige aanbod, promoties en winkelinrichtingen, waarin ongezonde producten helaas nog steeds de overhand hebben.”

