Vermijd je feestjes en andere gelegenheden door darmproblemen? Je bent niet de enige

Het is niet fijn om altijd stil te moeten staan door darmproblemen en moeite met de stoelgang (of juist de hele tijd moeten). Wie daardoor sociale gelegenheden als feestjes mijdt, kan zich er bijzonder rot door voelen. Maar wat blijkt: je bent lang niet alleen.

Bijna één op de vier Nederlanders (23 procent) blijkt namelijk sociale gelegenheden links te laten liggen vanwege darmproblemen. Bij onze zuiderburen is dat nog meer: één op de drie Belgen doet dat. De Vlaamse tv-zender VRT onderzocht de darmproblemen in Nederland en België vanwege de start van het televisieprogramma De Grote Boodschap.

Over de gang naar het toilet gesproken: Metro schreef eerder over een Aziatische tip, die de stoelgang veel makkelijker maakt.

Schaamte rond darmproblemen

In het nieuwe programma De Grote Boodschap staan darmproblemen, darmgezondheid en de stoelgang centraal. Ondanks de grote impact van darmproblemen op het dagelijks leven, zo vinden de makers, blijft het onderwerp door veel mensen iets van schaamte en taboes. Zo geeft in België de helft van de mensen aan af en toe met vrienden over hun stoelgang te praten. In Nederland ligt dit percentage op 47 procent.

Het onderzoek was gericht op hoe comfortabel mensen in Nederland en België zich voelen bij het doen van ‘de grote boodschap’ op verschillende locaties en in hoeverre ze hierover durven te praten. Veel mensen ervaren dus nog steeds een groot gevoel van schaamte en ongemakkelijkheid, wat het bespreekbaar maken van darmproblemen lastig maakt. Door de schaamte missen veel mensen dus leuke dingen, omdat zij bijvoorbeeld een feestje mijden.

Dat hoeft echter niet nodig te zijn. Wie vaak last heeft van ‘een verstopt gevoel’ kan daar met verschillende dingen best iets aan doen.

Mannen minder open over stoelgang

De verschillen in openheid tussen mannen en vrouwen zijn behoorlijk. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat mannen minder geneigd zijn om over hun stoelgang te praten dan vrouwen. In Nederland praat 39 procent van de mannen met vrienden over hun gang naar het toilet en eventuele darmproblemen. Vrouwen doen dat vaker en gemakkelijker (61 procent). In België is dat ongeveer hetzelfde.

Darmproblemen beïnvloeden sociaal leven

Darmklachten zijn voor veel mensen niet alleen fysiek ongemakkelijk, maar hebben dus ook een grote impact op hun sociale leven. De eerder benoemde cijfers om sociale gelegenheden te mijden, laten dat zien. Maar ook het naar de wc gaan op het werk blijft ‘een dingetje’. Nederlanders voelen zich daarbij overigens iets minder geremd dan de Belgen. 80 procent voelt zich comfortabel om op kantoor een ‘grote boodschap’ te doen. Bij onze zuiderburen ligt het precentage op bijna 60 procent. Daarbij blijft overeind natuurlijk dat er bij velen nog steeds een zekere terughoudendheid bestaat.

Met De Grote Boodschap wil VRT het taboe rond darmproblemen doorbreken en mensen aanmoedigen om openhartig te zijn over hun klachten. Het programma is ook in Nederland te zien en wordt gepresenteerd door Karine Claassen. Zij wordt bijgestaan en bijgepraat door de experts Michael Sels (hoofddiëtist Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en Magali Surmont (maag-darmspecialist Universitair Ziekenhuis Brussel).

De Grote Boodschap is vanaf woensdag (13 november) wekelijks te zien op VRT 1. KPN-kijkers doen dat via kanaal 29, Ziggo-kijkers op 51.

