Marjolein Faber weigert woordvoerder Halsema, maar: ‘Geen enkele twijfel over haar kunde’

Asielminister Marjolein Faber wil niet samenwerken met de voormalige woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Die was al aangesteld om een van de gaten in Fabers team te vullen. De PVV-minister heeft er blijkbaar toch geen zin in en maakte op het laatste moment bezwaar.

„Er is teruggekomen op een eerder besluit om deze interim-woordvoerder in dienst te nemen”, bevestigde het ministerie van Marjolein Faber na berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Het gaat om een ervaren woordvoerder die als interim op meerdere ministeries heeft gewerkt, waaronder dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij was dus ook woordvoerder Femke Halsema, die gisteravond in Nieuwsuur over de gewelddadigheden in Amsterdam sprak.

Woordvoerder Halsema stond in de startblokken

De betrokken woordvoerder meldt dat ze afgelopen vrijdag te horen kreeg dat de minister toch niet de samenwerking met haar aan wilde gaan. Dat terwijl ze „echt in de startblokken” stond om maandag (vandaag, red.) te beginnen. De eerste afspraken stonden al in haar agenda. Op initiatief van de woordvoerder heeft ze twee weken geleden een ‘klikgesprek’ gehad met Marjolein Faber. Bij die kennismaking kwam ook de klus bij Halsema ter sprake. Toen was volgens haar „geen vuiltje aan de lucht”.

Hoewel het gissen blijft naar de reden om de zegsvrouw op de valreep af te bellen, vermoeden meerdere ingewijden dat het te maken heeft met het woordvoerderschap voor de Amsterdamse burgemeester. Die geldt als een van de favoriete tegenstanders van de partijleider van Faber, PVV-voorman Geert Wilders. Dat bleek opnieuw in de nasleep van de onrust in Amsterdam anderhalve week geleden.

Ministerie Faber ontkent

„De oorzaak ligt volledig buiten deze interim-woordvoerder”, meldt het ministerie hierover. „Wij hebben geen enkele twijfel over haar professionaliteit en kunde.”

Een maand geleden verliet een andere heel ervaren interim-woordvoerder het team van Faber vroegtijdig. Nog een andere woordvoerder is al langere tijd afwezig, terwijl Faber al sinds haar aantreden veel aandacht van de pers krijgt.

