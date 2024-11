Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor het eerst in een jaar vogelgriep in Nederland, wat is er aan de hand?

Na bijna een jaar is in Nederland weer vogelgriep opgedoken. Dat is vandaag gemeld door landbouwminister Femke Wiersma (BBB). Wat is er precies aan de hand?

De vogelgriep is op een biologische kippenboerderij in Putten vastgesteld. De ongeveer 23.000 kippen van het bedrijf die aan het virus kunnen worden blootgesteld, worden afgemaakt. Verder worden er nog geen maatregelen genomen. De dichtstbijzijnde pluimveebedrijven liggen ver genoeg uit de buurt om daaraan te ontkomen.

De zeer besmettelijke vogelgriep is de laatste jaren herhaaldelijk opgedoken in Nederland. De laatste keer was in december vorig jaar en een maand eerder, toen in Edam-Volendam. In 2022 was het qua vogelgriep ook al raak, al was er toen iets bijzonders aan de hand. In Lunteren konden er toen geen kippen worden geruimd door een tekort aan CO2-gas. Dat was in ons land niet eerder voorgekomen.

Vroeg of laat zou er vogelgriep komen

Putten ligt aan de rand van de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Daar is nu dus vogelgriep ‘gevonden’. „Dat dit vroeg of laat zou gebeuren, wisten we, maar het blijft ingrijpend”, aldus minister Wiersma. „Ik kan mij voorstellen dat dit een zware klap is voor de betrokken pluimveehouder. We nemen passende maatregelen en houden de situatie nauwlettend in de gaten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gevolgen voor de rest van het land?

Pluimvee hoeft nog niet in heel het land naar binnen, zoals na enkele eerdere uitbraken van de vogelgriep gebeurde. Boeren binnen een straal van 10 kilometer van de getroffen boerderij moeten dat wel doen. Deze ophokplicht geldt niet voor bijvoorbeeld hobbykippen, maar die moeten wel worden afgeschermd. Die maatregelen moeten voorkomen dat het virus om zich heen grijpt.

Dertien pluimveebedrijven op minder dan 3 kilometer van de getroffen boerderij worden „klinisch gescreend” door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om na te gaan of ze zijn besmet. Daarna worden ze nog tien dagen in de gaten gehouden en worden eventuele dode dieren onderzocht.

Vervoersverbod door vogelgriep

Voor deze dertien en nog 58 andere bedrijven binnen een straal van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod. Pluimvee en eieren mogen niet meer gebracht of opgehaald worden. Vogelmest en gebruikt strooisel mogen niet worden afgevoerd. Dat geldt ook voor andere dieren en dierproducten van bedrijven waar ook pluimvee wordt gehouden. De NVWA gaat ook na wie de afgelopen dagen op het besmette bedrijf is geweest en het virus zou kunnen verspreiden.

Deskundigen beraden zich binnenkort over de uitbraak en de noodzakelijke maatregelen, meldde de minister verder. Meer informatie (daarover) is te vinden op de website van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Vorige Volgende

Reacties