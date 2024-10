Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitspraak van Geert Wilders over uitzetten ‘tuig’ en Halsema vraagt om ‘stevige reactie’, vinden velen

De uitspraak van Geert Wilders over pro-Palenstijnse demonstranten en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, doet flink wat stof opwaaien. Er klinkt een luide roep om een ‘stevige reactie’ van in ieder geval minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark en ook van Kamerleden.

PVV-leider Wilders schreef gisteren op X over pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam: „Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee.” De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma noemt de woorden van de voorman van de grootste coalitiepartij „volstrekt onverantwoord”. Zij wil dat het kabinet afstand neemt van de post.



Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee. pic.twitter.com/ElqGakphXO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 7, 2024

Bruls noemt woorden Wilders intimiderend

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemt de woorden van Geert Wilders over burgemeester Femke Halsema „volstrekt ongepast en intimiderend”. Hij verwacht „een stevige reactie” van minister Uitermark.

Uitermark zelf sloot zich aan bij een reactie van minister-president Dick Schoof, die zei dat het kabinet achter Halsema staat. „Ik vind dat wij als politici het goede voorbeeld moeten geven”, zei ze verder. Over de uitspraak van Wilders wilde de minister het niet hebben. „Het kabinet gaat over zijn eigen woorden, niet die van de heer Wilders.”

👇 Dick Schoof Het kabinet staat achter burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Dat heeft minister-president Dick Schoof gezegd tegen RTL Nieuws en de NOS. Hij wilde niet nader ingaan op een uitspraak van PVV-leider Geert Wilders, die onlangs op X riep dat Schoof de baas van ons land niet is. De premier vindt het wel „onkies” om uitgerekend op 7 oktober te demonstreren voor de Palestijnse zaak. „Maar iedereen maakt zijn eigen keuzes.” Die zijn niet de burgemeester te verwijten, vindt hij. „Demonstreren is een grondrecht, ook op 7 oktober.”

Geen reactie Halsema op Wilders

De woordvoerder van Femke Halsema zegt „geen zuurstof te willen geven aan de uitspraak van Wilders”. De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (PvdA) richt zich in een bericht op X tot VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz en NSC-leider Pieter Omtzigt. Zij verwijst daarbij naar het bericht van Wilders. „Beste @DilanYesilgoz en @PieterOmtzigt wanneer is voor jullie eigenlijk de grens bereikt?”

„Wilders polariseert over de rug van een burgemeester die naar eer en geweten probeert de samenleving bij elkaar te houden”, zegt burgemeester Paul Depla van Breda in reactie op een bericht van de PVV-leider over Femke Halsema. Depla, ook voorzitter van het stedennetwerk G40, noemt Wilders’ woorden „een politiek leider onwaardig”. De leider van de grootste coalitiepartij plaatst Halsema met zijn woorden „ten onrechte in een politiek kamp”, vindt de Bredase burgemeester. „Hij lijkt louter en alleen voor eigen politiek gewin de inzet en intentie van burgemeester Halsema te diskwalificeren. Terwijl Halsema boven de partijen staat, politiseert Wilders de inzet van de burgemeester omdat deze niet doet wat hij wil.”



Burgemeesters steunen #Halsema . Mooi voorbeeld van eigen-mede- en gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Als we getuige zijn van onrecht en we doen niets, zijn we medeplichtig… Burgemeesters steunen Halsema, die door Wilders het land uit wordt gewenst – https://t.co/4Jadi79JKZ — Annette Nobuntu Mul (@Ubuntunederland) October 8, 2024

‘Steun nodig in lastige tijden’

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag vraagt de landelijke politiek om steun aan burgemeesters, naar aanleiding van uitspraken van Wilders. Ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters riep op tot steun aan burgemeesters. „We hebben in deze lastige tijden steun nodig van de landelijke politiek om het samen in onze gemeenten vreedzaam en veilig te houden”, zegt Van Zanen over het bericht. „Mijn oproep is: laten we niet conflicten importeren, maar vrede exporteren. Degenen die de publieke zaak op landelijk niveau dienen, roep ik op ons daarbij te steunen.”

Ruim driehonderd betogers werden gisteren bij de pro-Palestijnse demonstratie aangehouden. Ze wilden naar de Dam, waar op dat moment een manifestatie ter herdenking van de aanval van Hamas op Israël was. Halsema had de pro-Palestijnse actie toegestaan op een andere locatie in de buurt, met een beroep op het demonstratierecht.

PowNed zond gisteravond 7 oktober – Een jaar later uit. Dat programma ging over mensen in zowel de Gazastrook als in Israël.

