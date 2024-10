Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is ‘gezonder’: een kroket of een frikandel?

Een frikandel of een kroket eet je doorgaans bepaald niet voor je gezondheid of slanke lijn. Maar stel dat je toch voor de betere optie wilt gaan, welke van deze twee klassieke snacks moet je dan bestellen?

Over de inhoud van frikandellen gaan de wildste verhalen rond. Frikandellen bestaan grotendeels uit separatorvlees, oftewel vlees dat overblijft na de slacht. Meestal is dit afkomstig van verschillende dieren zoals kip, varken en soms ook paardenvlees. De traditionele vleeskroket heeft als vulling een salpicon van vlees.

Voedingswaarde van kroket en frikandel

Het Voedingscentrum weet hoeveel vet, verzadigd vet, eiwit, koolhydraten, suikers en vezels er in de typisch Hollandse snacks zitten. Om te beginnen met de calorieën: dat zijn er 190 bij een kroket en 200 bij een frikandel, als de snacks in frituurvet worden gebakken. Punt voor de kroket dus. Er zit ook meer vet in een frikandel: 14,6 gram versus 11,6 gram.

Wel heeft een kroket veel meer koolhydraten: 14,6 gram. In een frikandel gaat het om 5,2 gram. Ook telt de kroket meer suikers, 1,8 gram tegenover 0,8 gram. Dan de eiwitten. Daarvan zitten er in een kroket 6,2 gram, in een frikandel gemiddeld 11,1 gram.

Wat is de beste snack van de twee?

Het is lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat de ‘beste’ snack is. De verschillen in voedingswaarden zijn minimaal. Het is überhaupt lastig om in dit soort gevallen van ‘gezonder’ te spreken. „Eén keuze op de dag maakt geen gezond of ongezond voedingspatroon. Het gaat om je hele levensstijl”, zei voedingsdeskundige Camella Bot eerder tegen Metro.

Het hangt er eigenlijk vooral vanaf wat je belangrijk vindt. Als je voor zo min mogelijk calorieën en vet wil gaan, kun je beter een kroketje bestellen. Wist je dat er in een kroket zelfs minder calorieën zitten dan in een broodje gezond? Een frikandel heeft weer veel minder koolhydraten en iets minder suikers, en meer eiwitten.

Reacties