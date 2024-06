Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen hebben muizen in huis en zo voorkom je het

Heb jij weleens muizen in je huis gezien? Driekwart van de Nederlanders is gezegend met een muisvrij huis. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Hoe zorg je dat ze buiten je huis blijven?

Ruim een kwart van de Nederlanders (28 procent) heeft in de afgelopen jaren last gehad van muizen in huis. Vier procent kreeg zelfs ratten over de vloer. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Milieu Centraal roept mensen die geen muizen in huis hebben op om hun best te doen dit te voorkomen. Ze zijn de campagne ‘Voorkom een plaag, begin vandaag’ gestart.

„Muizen en ratten zijn onderdeel van onze omgeving, maar we willen ze liever niet in huis”, vertelt Sanne Janssen. Zij is expert plaagdierbeheersing bij Milieu Centraal. „Overlast door knaagdieren kun je beter vóór zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd goed weten wat hiervoor effectieve, milieu- en diervriendelijke maatregelen zijn.”

Hoe houd je muizen buiten de deur?

Wanneer je overlast ervaart van muizen kun je makkelijk „naast het inschakelen van een erkend plaagdierbeheerser de gemeente om hulp te vragen”. Wist je trouwens dat mayonaise ook werkt om muizen te vangen? Metro schreef daar eerder al over.

De makkelijkste tips om muizen buiten de huizen te houden:

Zorg dat alle ruimtes schoon blijven;

Berg voedsel op in afgesloten potten;

Gooi zo weinig mogelijk voedsel weg (dat is om meerdere redenen een goed idee);

Dicht kieren en gaten rond kruipruimtes;

Voer de vogels in je tuin niet te veel, hoe leuk dat ook is.

Is het te laat en huppelen de muizen al rond over je aanrecht? Dan kun je het beste een expert inschakelen. Opvallend is dat minder dan 1 op de 10 mensen die overlast van muizen ervaart daadwerkelijk iemand inschakelt. Mensen die last van ratten hebben doen dit significant vaker.

Gebruik geen gif tegen muizen

Het gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen raadt Milieu Centraal af. „Bestrijdingsmiddelen brengen allerlei milieurisico’s met zich mee. Natuurlijke vijanden zoals roofvogels kunnen bijvoorbeeld de muizen en ratten eten of het kan in de bodem eindigen als de dieren buiten doodgaan.”

Ook van vallen zijn ze geen fan als deze buitenshuis gebruikt worden, omdat daar andere dieren zoals eekhoorns en egels in kunnen komen. Een val in huis plaatsen behoort wel tot hun tips, zolang het een val zonder gif is.

Leuk feitje tot slot, voor bij het koffieautomaat. Mannelijke muizen zijn als de dood voor bananen.

