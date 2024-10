Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oppositie valt PVV hard aan tijdens debat: ‘Geen schim meer van zichzelf’

Oppositiepartijen zijn vandaag fel van leer getrokken tegen de PVV tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De grootste kritiek is dat PVV nog maar weinig aandacht lijkt te hebben voor de koopkracht van burgers.

De partij van Geert Wilders had in het jaarlijkse debat over de financiële plannen van het kabinet jarenlang de mond vol van de koopkracht van burgers. Maar nu de PVV zelf mede aan de knoppen zit, komt daar weinig van terecht en wordt de economische agenda van de VVD voortgezet, vinden veel partijen.

PVV’er Tony van Dijck verdedigt plannen kabinet

De plannen waar het kabinet op Prinsjesdag mee kwam, zorgen ervoor dat alle groepen er in doorsnee iets op vooruitgaan. Maar de koopkrachtplaatjes zijn door de uitkomsten van de begrotingsonderhandelingen verslechterd, terwijl meestal het omgekeerde het geval is. Zo gaan mensen die voor het minimumloon werken er nog maar „één karige euro” op vooruit, stelt Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA.

PVV’er Tony van Dijck wees op tegenvallers waar het kabinet mee te maken kreeg. Zo was er extra geld nodig voor compensatie van slachtoffers van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag, en van vermogenden die de afgelopen jaren te veel belasting betaalden over het rendement op hun spaargeld en beleggingen.

‘PVV is van VVD aan het leren’

Het kabinet kiest ervoor de tegenvaller op de spaartaks deels op te vangen door de voorgenomen lastenverlichting voor werkenden te versoberen. Van Dijck vindt desondanks dat deze strop minimaal ten koste is gegaan van gezinnen. Hij erkende dat de koopkrachtplaatjes fraaier hadden gekund. „Maar ik ben blij dat iedereen er toch nog met een plusje vanaf komt”.

„De heer Van Dijck is geen schim meer van zichzelf. Hij staat dingen te verdedigen die hij vroeger absurd zou vinden”, concludeerde Van der Lee. „Daaraan zie je dat de PVV snel van de VVD aan het leren is”, voegde Volt-leider Laurens Dassen daaraan toe.

Btw op boodschappen

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wilde weten waar het jaarlijkse PVV-voorstel om de btw op boodschappen op nul te zetten bleef. „Ik had het graag gewild”, antwoordde Van Dijck. „Maar het kost 6 miljard, ik heb dat niet aan de boom groeien.” Helaas: boodschappen blijven dus duur.

