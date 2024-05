Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slakkeninvasie in de tuin: wat kun je ertegen doen?

Het zal je vast niet ontgaan zijn: door het natte weer zijn er veel meer slakken die je tuin kaalvreten. Wat kun je tegen deze slijmerige beestjes doen? Dick Jacobs, die zichzelf ‘de Slakkenman’ noemt, geeft tips tegen slakken. „Slakken zijn de opruimers van de natuur, we kunnen niet zonder.”

De afgelopen weken waren de omstandigheden voor de slak ideaal: de lucht is enorm vochtig, het regende veel en het weer was niet te koud en niet te warm. Dit alles heeft als gevolg dat de slak goed kon gedijen en dat je overal slakken kunt spotten, in alle soorten en maten. De bekende naaktslak, maar ook de tijgerslak en de Spaanse wegslak kun je zomaar tegenkomen in de tuin. Wat kun je doen om te voorkomen dat ze jouw tuin kaalvreten?

Slakkenplaag

Dick Jabobs is gespecialiseerd in slakken. Hij noemt zichzelf ‘de Slakkenman’ en heeft een website gewijd aan deze slijmerige beestjes. Hij schreef onder andere het Plaagdierenboek, waarin hij laat zien dat er ook een heel leuke kant aan slakken is en dat je ze ook kunt houden als huisdier.

Maar nu zijn er wel heel veel slakken. Dat zorgt niet alleen voor aantasting van gewassen, ook is het gevaarlijk voor honden, vanwege de parasieten die slakken bij zich dragen. Kunnen we spreken van een heuse slakkenplaag? „Ik vind het geen plaag”, zegt Jacobs. „Er wordt zo negatief over gedaan. We kunnen niet zonder slakken, het zijn de opruimers van de natuur. Zonder slakken zouden we binnen no time omkomen in ons eigen vuil. Je hebt ze echt nodig en moet ze niet allemaal wegjagen. Alles wat dood is, zetten ze om in vruchtbare grond.”

‘Takkeweer is slakkenweer’

Kortom: slakken zijn dus eigenlijk heel nuttig. Deze kant wordt nog te weinig belicht, vindt de slakkenexpert. Toch is het een feit dat er een heuse invasie van slakken is. Ineens komen ze overal vandaan. „Ja, we hebben er veel”, bevestigt Jacobs. „Al maandenlang is het heel nat. Het is niet te koud en niet te warm. Takkeweer is slakkenweer, zeg ik altijd.”

Hij licht die gevleugelde uitspraak verder toe. „We hebben een zachte winter gehad, wat de ideale omstandigheden voor slakken zijn om lekker door te groeien.” Als de winters koud zijn, komen veel eitjes niet uit. Nu is het omgekeerde waar. De slakken vermenigvuldigen zich ook snel: in een paar maanden tijd worden slakken volwassen. Toch is de ene slak de andere niet. Gekleurde slakken, met zo’n schelp, doen niet veel. „Die eten niet van je planten”, zegt Jacobs. „Maar segrijnslakken vreten je hele moestuin kaal.”

Tips tegen slakken

Dan is er nog de tijgerslak. „Die moet je juist laten zitten, die vreet de eitjes op. Je moet dus heel selectief zijn.” Wat kun je doen tegen de slakken die je tuin kaalvreten? „Wat je kunt doen, is een lokplaats maken met karton, waar je dan paneermeel en kippenvoer op legt”, adviseert Dick ‘de Slakkenman’. „Of leg een halve meloen neer, daar komen ze ook op af. Ze kruipen er in en onder. Als daar een groep slakken op afkomt, kun je ze uitzetten, bijvoorbeeld in een plantsoen.”

Wat je ook kunt doen om slakken te weren, is bepaalde planten in je tuin plaatsen. „Slakken hebben een hekel aan de geur van knoflook, tijm en lavendel”, zegt de slakkenexpert. „Als je zulke planten in je tuin neerzet, wordt het voor de slak een stuk minder aantrekkelijk.” Wat ook helpt, is om scherpe dingen in je tuin te leggen, bijvoorbeeld schelpen. Ook cacaodoppen zijn geschikt als fysieke barrière tegen slakken. Ze werken tegen slakken vanwege hun structuur. „Slakken hebben een hekel aan een scherpe ondergrond.”

Diervriendelijke methodes om slakken te bestrijden

Jacobs is voorstander van diervriendelijke methodes om slakken te bestrijden. Er zijn ook maatregelen die je beter niet kunt treffen, zoals het strooien van slakkenkorrels. „Niet alleen slakken gaan hier dood aan, maar ook andere dieren, zoals kikkers, padden en egels. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn”, zegt Jacobs.

Zelf heeft hij ook een moestuin, waar de slakken ook graag van meegenieten. „Ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik zet gerust een paar kroppen sla extra neer. Ook zet ik tijgerslakken in, die de andere slakken opeten. Die zorgen ervoor dat het in evenwicht blijft.”

Evenwicht herstelt zich

Moeten we bang zijn voor mislukte oogsten en voedseltekorten? Jacobs denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. „Nu zijn de omstandigheden zo dat er veel meer slakken zichtbaar zijn. Normaal zitten ze onder de grond en komen ze alleen ‘s nachts tevoorschijn, nu zie je ze ook overdag. Maar angst is nooit goed. Waarschijnlijk zal het evenwicht in de natuur zich vanzelf weer herstellen.”

