Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe kijkt Dick Schoof terug op zijn eerste 100 dagen als premier? ‘Het heeft wel iets machtigs’

Het voelt voor Dick Schoof misschien wel als veel langer dan honderd dagen dat hij aan het hoofd van het kabinet PVV-NSC-VVD-BBB staat (of kabinet Wilders, net hoe je het ziet). Maar hij is toch echt honderd dagen premier. Hoe heeft hij die – nogal turbulente tijd – ervaren?

Dat turbulente klonk gelijk door in een eerste debat met het kabinet Schoof in de Tweede Kamer. Het was begin juli een heksenketel. Wat zo’n beetje elke dag nieuws is, is wel of geen noodwet als het om asielzoekers gaat. En eind september kwam daar de opmerking ‘Dick Schoof is echt niet de baas‘ van PVV-leider Geert Wilders overheen.

Hoog tijd om eens aan de premier te vragen: „Hoe vindt u zelf eigenlijk dat het gaat?”

Jaïr Ferwerda weer bij Dick Schoof

Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda was de man, wie anders, die er met premier Schoof over babbelde. Uiteraard wandelend in Den Haag. De twee belandden eerder in een nogal ongemakkelijke situatie, toen Ferwerda bij doorvragen door een beveiliger werd weggetrokken. Schoof en de journalist maakten dat later in een filmpje weer goed.

In talkshow Humberto was gisteravond het ‘hoe waren uw eerste honderd dagen?’-filmpje te zien. „Ach, die honderd dagen, dat is een momentje”, zegt Dick Schoof meteen. Jaïr Ferwerda wil toch weten hoe hij die zelf zou omschrijven. De premier: „Laat ik zeggen: je zit hier niet voor honderd dagen hè? Dus ik besteed er ook niet te veel aandacht aan en vind het ook geen prestatie. Dat is toch wel een minimum dat je kan verwachten, hè? We gaan gewoon voor de 3,5 jaar.”

De broer van Dick Schoof

Ferwerda: „Ik hoorde uw broer omschrijven, dat vond ik heel grappig, uw broer Peter op de radio: ‘Het is een jongensboek waar mijn broer in zit’.” Dick Schoof: „Oh, dat is wel mooi gezegd ja, maar dan doe ik de functie misschien onrecht aan. Ik loop nu ook weer naar de Kamer om te debatteren. Maar het heeft ook wel iets machtigs. Je maakt veel mee en moet toch een kabinet leiden, debatten voeren. Internationaal spreek je allerlei collega’s.”

Van ruzie naar ruzie

Jaïr Ferwerda vatte de honderd dagen voor Dick Schoof en zijn kabinet ongevraagd nog even samen: „Ik heb wel het gevoel dat jullie de hele tijd van ruzie naar ruzie lopen. Zo oogt het een beetje.” Schoof: „In het kabinet niet hoor.” Ferwerda: „Maar daarbuiten is het de hele tijd van crisis naar crisis.” De premier weer: „Nou ja, er gebeuren wel steeds dingen. Dat kan ik niet ontkennen. Maar dit is mijn derde debat in de Kamer en dat in drie maanden, dus…” Ferwerda haakt in: „Moet u niet iets meer de regie nemen?” Schoof: „Ik ben bezig, ook in het kabinet, om te zorgen – daar ben ik vanaf dag één mee begonnen – dat we binnen het kabinet die eenheid echt houden.”

Wie is nou de baas, Schoof of Wilders?

Ferwerda: „De vraag die veel mensen dan toch hebben: is Schoof de baas of is Wilders nou de baas?” Schoof stellig: „Nee, het parlement is de baas. Daar kan geen misverstand over bestaan, als je het al in dit soort termen wilt zeggen. Ik begreep dat Mona Keijzer zei: ‘Dat is een typische mannenvraag.’ Dat vond ik wel een leuke anekdote eigenlijk. Kijk, de regering regeert, het parlement controleert. En daarmee is het parlement de baas.” Tot slot nog de vraag: hoe gaat het de komende honderd dagen? Gaat Dick Schoof die volmaken? De premier: „Ja, daar ga ik vanuit.”

Vorige Volgende

Reacties