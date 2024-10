Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miss Montreal in tranen over abortus in Boerderij van Dorst: ‘Voel me soms schuldig’

Raven van Dorst weet het toch iedere keer weer te flikken: iets in haar gasten losmaken, waardoor ze openhartig worden. Sanne Hans, alias Miss Montreal, vertelde gisteravond in Boerderij van Dorst over haar abortus en raakte daar veel kijkers mee.

Kijkers zijn wel vaker diep onder indruk van Boerderij van Dorst. Van Richard Groenendijk en Numidia bijvoorbeeld, of van S10 die vertelde over haar crisisopname.

Miss Montreal in Boerderij van Dorst

Tijdens het dineren snijdt Van Dorst het thema ‘kinderen’ aan. „Iedereen in mijn wereld weet dat ik dat echt niet wil”, vertelt Hans. „Dat het ook echt niet bij me past. Ik ben eindelijk zo happy dat ik gewoon niet wil inleveren. En ik snap het hoor, ik weet niet wat ik mis. Maar inderdaad: ik weet het niet, dus ik mis ook niks. En daarbij heb ik een vriend die dat ook echt niet hoeft.”

Hans blikt terug op de periode van haar doorbraak in 2009. „Mijn droom kwam uit. Ik had net een platendeal. Ik moet nu gewoon knallen, dacht ik. Maar ik was toen zwanger. Dat had ik pas heel laat door. Mijn broer zag het aan me en toen brak ik.”

Ze had meteen door dat ze niet wilde houden. „Maar die hormonen heb je ook. Dus ik ging niet meer op mijn buik slapen, want ik dacht dat het dan pijn deed. Ik vond dat heel moeilijk. Want ik dacht: ik kies wel echt voor wat ik wil. En ik was 23, ik vond mezelf nog echt veel te jong.”

‘Ik was helemaal alleen’

Het was een heftige periode voor zangeres. „Ik heb mijn eerste album opgenomen met zo’n abortusluier aan. Dat was echt niet leuk. Daar heb ik niet meer een trauma van, ik heb het nu wel verwerkt. Maar ik wist wel daarna van: mijn droom, dat is wat ik nu doe en dat is wat ik echt wilde. En daarom weet ik denk ik vrijwel zeker dat ik geen baby hoef.”

Ze vindt het moeilijk om erover te praten. „Dat weten niet zoveel mensen. Want ik voel me ook wel schuldig soms. Het is gewoon niet zo leuk natuurlijk, voor de baby niet, voor ons niet. Maar ik had toen een vriendje en die bracht me naar de kliniek en die ging gewoon weg. Ik was helemaal alleen, met mensen uit de platenwereld die ik helemaal niet kende. En dat vond ik gewoon wel vervelend. Ik heb daarna hard moeten werken om te accepteren dat ik die baan wel mag hebben. Dat dát mijn droom was, en niet het hebben van een hobby. Iedereen wilde een baby, maar ik had dat nooit zo. Ik moest accepteren dat mijn keuze niet stom was.”

Ze heeft vaak het gevoel dat ze zich moet verdedigen. „Omdat heel veel mensen geen baby kunnen krijgen. En dat ik dat dan niet wil, dan denk ik: is dat dan niet stom? Maar ik heb het gewoon niet, ik voel dat gewoon niet zo.” Van Dorst troost haar: „Dat hoeft ook helemaal niet.”

Steun van kijkers

Op X laten kijkers weten diep geraakt te zijn door het verhaal van Hans. „Wat een eenzaam verhaal van Sanne. Ik wil niet weten hoeveel vrouwen nu zitten te janken omdat ze zich herkennen”, klinkt er bijvoorbeeld. Een greep uit de reacties:



Wat een heftige openhartige aflevering van #boerderijvanDorst

Heftig, maar ook mooi, zo puur! Sanne zal nu voor veel vrouwen, die ook worstelen met hun abortus-pijn, een ‘voorbeeld’ zijn.

(Deze aflevering krijgt een positief staartje!) pic.twitter.com/3MGKP9Rokb — Sanny~Zoet🌷 (@ZoetSanny) October 9, 2024



Wat mooi dat je jouw verhaal durft te vertellen @MissMontreal, herkenbaar voor velen…dank je wel… ❤️ #boerderijvandorst pic.twitter.com/5yZLJHY2NL — Patricia (@kijktdoorjeraam) October 9, 2024

Je kunt Boerderij van Dorst terugkijken via NPO Start.

