Jaïr Ferwerda praat na met premier Schoof over gekke wegtrekactie: vervelend, snel koffie

Het was vorige week even een wat raar gezicht, vonden velen: beveiligers die RTL-journalist Jaïr Ferwerda wegtrokken bij premier Dick Schoof. Voor talkshow Renze op Zondag ging Ferwerda nogmaals op pad voor de nodige nababbel. Gisteravond was te zien dat de soep blijkbaar weer eens niet zo heet werd gegeten als ze werd opgediend.

Jaïr Ferwerda vroeg Dick Schoof vorige week wandelend door Den Haag naar de HJ Schoof-lezing. De nu thuis zittende Pieter Omtzigt (NSC) hield die lezing. Premier Schoof zou die in eerste instantie uitspreken. Jaïr Ferwerda stelde er kritische vragen over en Schoof wimpelde dat weg met een agenda-technisch gevalletje, of woorden van die strekking. Ferwerda duwde op zijn kenmerkende manier de bril nog even recht en bleef „over de belangrijkste lezing van het land” doorvragen. Voor de beveiliging van Schoof was dat reden om de RTL-man weg te trekken. Ferwerda toen: „Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.”

Bijval voor Jaïr Ferwerda, kritiek op Dick Schoof

Jaïr Ferwerda kreeg op social media bijval van veel mensen. Niet iedereen waardeert zijn manier van aanpak en vragen stellen, maar dit ging volgens kijkers te ver. Dick Schoof kreeg juist kritiek over hoe het ging, zoals in Vandaag Inside. Johan Derksen ziet Schoof als integer, maar ook „een twijfelaar” en „iemand die overkomt als een jandoedel.” Telegraaf-sportjournist Valentijn Driessen noemde de publieke optredens van de premier „stoethaspelen”.



.@PieterOmtzigt heeft het politieke jaar afgetrapt met de HJ Schoo-lezing. Maar hij blijkt helemaal niet de eerste keuze geweest te zijn. Schoof (@MinPres) moest het doen, maar zei tot twee keer toe af. @jairferwerda ging verhaal halen, maar dat werd niet op prijs gesteld. #RENZE pic.twitter.com/gJvY7aR9Gj — RTL Talkshow (@rtltalkshow) September 8, 2024

In Renze op Zondag was gisteravond te zien dat Jaïr Ferwerda in de regen opnieuw op Dick Schoof afstapte. De premier snapte wel waar het om ging: „We gaan vandaag gewoon een lekker stukje lopen.” Ferwerda: „Toch even terugblikkend op afgelopen week, want heel veel mensen vroegen dat aan mij. Wat het nou eigenlijk uw call om mij daar weg te trekken toen ik u een paar vragen stelde, of deed de beveiliger dat uit zichzelf?”

De reactie van de premier Schoof

Schoof daarop: „Nee, dat deed ie uit zichzelf. Het zijn gewoon professionele mensen. Het was gewoon vervelend en volgens mij hebben we daarna het gesprek meteen ook voortgezet. Wat mij betreft no hard feelings en we gaan binnenkort volgens mij ook een lekker kopje koffie drinken. Volgens mij is er niet zo heel veel aan de hand en we houden het gewoon gezellig met elkaar.”

Ferwerda dacht het lopend op straat wel even te vernemen, „maar de koffie vind ik netjes hoor”. Schoof: „Er is gewoon wat gebeurd en dat moet je netjes even met elkaar uitpraten. Daar gaan we lekker een kopje koffie over drinken.” Ferwerda moet toch weer even doorgaan: „Dus een beveiliger die uit zichzelf denkt van ‘de vraag staat me niet aan, ik trek hem even weg’.” Schoof blijft beleefd: „Nee nee nee, dat had helemaal niks met de vraag te maken.”

Duwtje van Rutger Castricum

Dan komt Rutger Castricum, de tafelgast van Hélène Hendriks in De Oranjezondag, er nog even tussen. Hij geeft Jaïr Ferwerda met een lach een duw: „Anders doe ik het hoor, hoppakee.” Schoof sluit af: „Jongens, jullie zien dat bij mij de beveiliging wat anders is dan bij de vorige premier. Dat heeft ook allemaal redenen.” Jaïr Ferwerda nóg een keer, de koffie kan bijna al wegblijven: „Maar het is niet zo dat als je een kritisch vraagje stelt, dat je dan moet rennen.” Schoof: „Nee, nee, natuurlijk niet. Absoluut niet, totaal niet aan de orde.”

