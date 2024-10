Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarschijnlijk kun je straks 10 procent van je pensioen in één keer opnemen, maar is dat slim?

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een regeling waarbij je in één keer tien procent van je pensioengeld gestort kunt krijgen zodra je met pensioen gaat. Klinkt mooi, maar is het wel slim?

Afgelopen dinsdag stemde een ruime meerderheid met in met de zogenaamde ‘Wet bedrag ineens’. Het wetsvoorstel moet nu nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar daar lijkt genoeg steun te zijn. Wel stuurde de senaat de wet al eens terug naar de Tweede Kamer om twijfels over de uitvoerbaarheid.

Het was onderdeel van het akkoord van het nieuwe pensioenstelsel, maar werd steeds op de lange baan geschoven. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk op 1 januari 2022 ingaan, die datum nu staat nu op 1 juli 2025.

Regeling waarbij je 10 procent van je pensioen kunt opnemen

Wat houdt de regeling concreet in? De wet regelt dat mensen 10 procent van hun aanvullende pensioen in een keer mogen uitkeren, en zelf mogen weten waar ze het aan besteden. Een lager percentage mag ook.

Goed om te weten: het is natuurlijk geen ‘gratis geld’, je maandbedrag wordt erna lager. Dat is iets om rekening mee te houden. Pensioenadviseur Elias van Belzen waarschuwt op NPO Radio 1 dat je mogelijk meer belasting moet betalen dan je gewend bent, in het ergste geval zelfs 49 procent.

Dit is iets waar het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) al eerder over waarschuwde. Mensen die voor de eenmalige uitkering kiezen voordat ze hun AOW-leeftijd bereiken moeten daarover veel meer belasting betalen. „Mensen die bijvoorbeeld noodgedwongen eerder moeten stoppen met werken en zo’n groot geldbedrag ineens uit hun pensioen willen opnemen omdat ze anders niet rond kunnen komen, krijgen minder waar voor hun geld.”

Ook kan de regeling ervoor zorgen dat je geen recht meer hebt op toeslagen. Het kan best een bittere pil zijn als je een brief op de deurmat krijgt met de mededeling dat je onverwachts toeslagen terug moet betalen.

Eventuele voordelen van regeling

Wil je een stukje van je hypotheek of lening aflossen, dan kan het wel weer slim zijn. Of stel dat je simpelweg een mooie reis wilt maken of je kinderen een groot bedrag wilt schenken, dan kan het natuurlijk ook een mooie oplossing zijn (mits je kunt overleven op een lager maandbedrag). Het is in ieder geval goed om van tevoren even te rekenen.

