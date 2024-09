Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders corrigeert Schoof: ‘Premier is absoluut niet de baas’

Premier Dick Schoof „is absoluut niet de baas”, onderstreept PVV-leider Geert Wilders vandaag op X. Hij corrigeert Schoof, die dat wel had gesteld. Er klinkt onvrede in de reacties: „Steun je eigen premier eens.”

Sinds het aantreden van Schoof als partijloos premier van een kabinet dat losser wilde opereren van de vierpartijencoalitie waarop het steunt, is er onduidelijkheid over zijn positie.

Rol van minister-president

De minister-president is in theorie niet veel meer dan de voorzitter van de ministerraad, maar is de afgelopen decennia steeds machtiger geworden. Vorige eerste ministers konden echter altijd steunen op hun eigen partij, doorgaans de grootste in de Tweede Kamer.

„Als premier ben je de baas”, reageert Schoof in een vandaag verschenen interview met het AD op speculaties dat Wilders in feite de dienst uitmaakt. „Nou ja, de baas… je bent premier. Dus je bepaalt wat het kabinet doet, en niemand anders.”

Geert Wilders spreekt premier tegen

Wilders spreekt dat tegen. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer staatsrechtelijk „de baas” is. De PVV-leider bleef na de verkiezingen in de Kamer en stuurt zijn Kamerleden en ministers vanuit die positie aan.



Sfeer zit dr goed in he? — Bart Slim (@BartSlim) September 28, 2024



Een beetje muggenziften dit. Er wordt een zogenaamde kindervraag gesteld en Schoof geeft op kinderniveau antwoord. @geerwilders steun je eigen (!) premier eens in plaats van mee te gaan met kinderachtige @fransweisglas die alles aangrijpt om dit kabinet een loer te draaien. — Rotterdammert (@Rotterdam77694) September 28, 2024

Ontevreden reacties

Reacties onder het bericht van Wilders klinken ontevreden over het reilen en zeilen van het kabinet tot nu toe. „Sfeer zit er goed in, hé”, reageert iemand bijvoorbeeld, of „gaat lekker” en „kinderklas”. Wilders wordt opgeroepen om ‘een gevecht te kiezen’: „Pick your fights, Geert. Dit lijkt me er geen.”

