Geert Wilders en Frans Timmerman botsen in Tweede Kamer: ‘Ik gil niet’

Racisme of geen racisme? Daar werden PVV’er Geert Wilders en Frans Timmermans (PvdA-GroenLinks) het vandaag maar niet over eens in de Tweede Kamer. De twee botsten weer finaal met elkaar in een debat.

Het nieuwe kabinet is bekend, met alle prominenten die ons land gaan regeren. Vandaag troffen Geert Wilders en Frans Timmermans elkaar weer eens in de Tweede Kamer. Waar Timmermans de ‘racisme’-kaart trok richting de PVV. En dat beviel Wilders niet.

Geert Wilders boos om ‘racisme’-frame

De omvolkingstheorie kwam ter sprake, die PVV’er en huidige minister Asiel en Migratie Marjolein Faber eerder gebruikte. Die theorie werd vergeleken met het Nazisme en Faber nam haar woorden uiteindelijk terug.

Wilders benadrukt dat de PVV zich druk maakt om asiel, migratie en demografie. „Loop door de grote steden en u ziet waar we het over hebben.” Volgens Wilders gebruikt Timmermans een kwalijk frame met zijn racisme-beschuldigingen.

Frans Timmermans somt uitlatingen PVV op

Daarna somt Timmermans een aantal omstreden PVV-uitspraken over asielzoekers, de islam en andere lagen in de samenleving op. Waaronder over: ‘Hordes parasiterende gelukszoekers’, ‘asielzoekers brengen TBC, hepatitis, polio, cholera, tyfus en andere exotische ziektes met zich mee’, ‘het beleid van open grenzen leidt tot verdunning van onze joods-christelijke en humanistische beschaving’ en ‘we moeten niet de Nederlandse bevolking inwisselen voor een islamitische bevolking’. „U kunt daar staan gillen wat u wil. Ik vind dit racisme en dat zal ik blijven onderstrepen”, aldus Timmermans.

Wilder: „Ik gil niet, ik spreek u aan op uw eigen woorden. Wat heel kwalijk is, is dat als u en uw partij onze mensen op iets aanspreekt. En wij zeggen: ‘Dat hadden we niet zo moeten doen’ en ‘wij bedoelden die context niet’.” Hij benadrukt nogmaals de zorgen van de PVV, en volgens hem vele andere Nederlanders, over immigratie en asiel. „Geen een PVV’er in de Tweede Kamer, in het kabinet, in Nederland heeft iets met racistische Nazi-theorieën.”

Geert Wilders: ‘Dien een motie van wantrouwen in’

Hij vervolgt: „U zegt gewoon: er zijn hier halve Nazi’s in de zaal. Er zijn hier racisten in de zaal. En als u dan een vent bent, dan dient u nu meteen een motie van wantrouwen in en dan gaan we daar nu over stemmen.”

Volgens Timmermans heeft geen enkele PVV’er spijt betuigd van hun woorden. Waarna hij ook de recente uitspraken van Faber over hoofddoeken aanhaalt. „U, en een aardig aantal van uw collega’s, heeft jarenlang de omvolkingstheorie verspreid. Wees dan ook een vent en houd vast aan wat u heeft gezegd. Een mens is ook wat hij of zij gedaan en gezegd hebben in het verleden. Daar kun je niet zomaar afstand van nemen. Tenzij je je excuses aanbiedt en dat is niet gebeurd.”

Frans Timmermans: ‘Er wordt gelachen in uw rangen’

Daarna haalt Timmermans de hele Zwarte Piet-discussie aan. Wilders: „Is Zwarte Piet nou echt het beste waar je mee kunt komen?” Volgens Wilders staat de PVV achter ‘Zwarte Piet’. Sommige Nederlanders zijn het daarmee eens, anderen niet. „Volgens mij mag dat gewoon in een land. Als u dat als voorbeeld noemt om ons in een racistische hoek te duwen, dan duwt u half Nederland in een racistische hoek.”

Timmermans benadrukt dat zij een motie van wantrouwen indienen. „Ik laat me zeker niet via het gebrul via de interruptie-microfoon vertellen wat ik wel en niet mag zeggen. Het zou goed zijn geweest als u maandag de moeite had genomen om naar Amsterdam te komen, bij de Keti Koti-herdenking.” Waarna gelach in de zaal klinkt. „Er wordt gelachen in uw rangen over Keti Koti, dat zegt al genoeg. En daarom zullen wij ook een motie van wantrouwen indienen tegen Reinette Klever en Marjolein Faber”, aldus de PvdA-Groenlinks-leider.

