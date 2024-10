Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Femke Halsema: ‘Verwijt antisemitisme laat ik me niet meer aanleunen’

„Het verwijt van antisemitisme of het faciliteren van antisemitisme laat ik mij niet meer aanleunen”, zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in de gemeenteraad van de hoofdstad. Daar zei ze opnieuw dat de tegendemonstratie op het Damrak op 7 oktober niet op een andere plek had kunnen plaatsvinden.

Na vragen van JA21’er Cas van Berkel haalde ze uit naar critici die stellen dat ze antisemitisme zou hebben gefaciliteerd door de tegendemonstratie toe te staan. Dat laat ze zich dus niet meer aanleunen, zo zei ze, „en zeker niet, ik zeg het even in zijn algemeenheid, als dat komt van lieden die tegelijkertijd Marokkanen en moslims discrimineren. En er daarmee blijk van geven niet te begrijpen wat de strijd tegen racisme betekent, waar antisemitisme onderdeel van uitmaakt.” Haar opmerking werd ontvangen met luid tromgeroffel uit de raad.

Meer dan driehonderd pro-Palestijnse demonstranten werden maandag opgepakt toen zij toch probeerden op de Dam te komen, waar een manifestatie voor Israël gaande was. Er waren verschillende confrontaties tussen pro-Palestijnse en pro-Israëlische demonstranten. Dinsdagavond zei Halsema bij talkshow Eva al dat een tegendemonstratie volgens de wet binnen gehoorsafstand en in het zicht moet plaatsvinden van hetgeen waar ze tegen protesteren, en dat het Damrak de minst risicovolle plek zou zijn.

In de gemeenteraad herhaalde ze dat nog eens. De burgemeester kreeg vragen over de gebeurtenissen van afgelopen maandag van JA21, VVD, Volt, Lijst Ahmadi-Veldhuyzen, PvdA, D66 en GroenLinks. Ze benoemde ook nog eens dat ze het onsmakelijk vond dat de tegendemonstratie op 7 oktober werd gehouden. „Maar smaak kan niet een reden zijn om mensen hun demonstratierecht te ontnemen.”

Ook hield ze vol dat de Israël-manifestatie op de Dam goed is verlopen, ondanks een aantal incidenten, en dat het maximale is gedaan om daar voor te zorgen. „Er is dus goed gehandhaafd.” De meeste bezoekers van de manifestatie waren met bussen naar het Paleis op de Dam gebracht, zodat er „een veilige aankomst” zou zijn. Ook werd de organisatie van tevoren op de hoogte gebracht van de tegendemonstratie.

Verder grapte Halsema nog over het bericht van Wilders op X, waarin hij zei dat ze het land uit mag, nadat VVD’er Daan Wijnants had opgemerkt dat ze wat de gemeenteraad betreft mag blijven. „Ik ben ontzettend blij dat ik mag blijven. En als u toch een locatie voor mij in gedachten heeft, dan zou ik graag naar Barcelona willen.”

