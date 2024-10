Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister trekt PostNL-keutel in: brieven toch binnen 24 uur bezorgd

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) laat voorlopig het plan varen om PostNL een extra dag te geven voor de bezorging van brieven en kaarten. Tijdens een debat in de Tweede Kamer sprak een meerderheid zich tegen het voorstel uit. Veel partijen zien de maatregel niet als oplossing voor de dalende betrouwbaarheid van de postbezorging.

Beljaarts zegt dat hij nog geen besluit heeft genomen, maar alleen een oplossing aan de Kamer wilde voorleggen voor een urgent probleem. „Aan nu niets doen zitten consequenties”, waarschuwde de minister. „Wat niet mijn voorkeur heeft, maar ik ben niet doof voor uw zorgen. Bij deze zal ik dan ook geen voorstel indienen, en daarover ben ik uiteraard wel teleurgesteld.”

Vorige week stelde Beljaarts voor om PostNL 48 uur te geven voor de bezorging van consumentenpost. De huidige norm van 24 uur wordt vaak niet gehaald, en volgens de minister is snelle verbetering onrealistisch. Deze maatregel sluit aan bij de voorkeur van gebruikers, die betrouwbaarheid belangrijker vinden dan snelheid, aldus de minister.

Winst PostNL leidt tot discussie

De Kamer vond dat Beljaarts daarmee te makkelijk meebewoog met de wensen van PostNL. De „strenge eisen” die de minister zei te verbinden aan deze versoepeling, maakten weinig indruk. „Ik vind het magistraal onderhandeld van PostNL als ze dit voor elkaar krijgen”, oordeelde BBB-Kamerlid Henk Vermeer.

Hoe is het mogelijk dat een bedrijf dat gewoon winst maakt bij de overheid komt bedelen om geld?

Zelf vond Beljaarts dat hij juist streng was voor PostNL. Als het bedrijf zijn zin had gekregen, was de bezorgtijd naar drie dagen gegaan en had de overheid tot wel 30 miljoen euro subsidie betaald om de zogeheten universele postdienst overeind te houden. Zelf gaf de minister overigens ook al aan niet overtuigd te zijn van de noodzaak van staatssteun.

NSC’er Femke Zeedijk gelooft evenmin dat PostNL er financieel zo slecht voorstaat dat staatssteun gerechtvaardigd is. Zowel op post als pakketten wordt winst gemaakt, zei zij. En het bedrijf keerde in 2022 via dividend en inkoop van eigen aandelen nog 330 miljoen euro uit aan de eigen aandeelhouders. „Hoe is het mogelijk dat een bedrijf dat gewoon winst maakt bij de overheid komt bedelen om geld?”

