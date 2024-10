Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Femke Halsema: ‘Wilders wil alleen demonstraties toestaan waar hij het zelf mee eens is’

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, vindt dat er gedemonstreerd moet kunnen worden tegen de Israëlische staat. Ze haalt flink uit naar PVV-leider Geert Wilders, die kritisch is op de tegendemonstratie in de binnenstad van Amsterdam eerder deze week.

Halsema is van mening dat het pro-Palestijnse tegenprotest maandag niet uit de hand is gelopen. Volgens Wilders is dat wel het geval. „Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee”, schreef hij op social media. Gisteren schreef Metro al dat Halsema ‘geen zuurstof’ wilde geven aan de uitspraak van Wilders. Maar toch sprak ze er gisteravond over in de talkshow Eva van Eva Jinek.

„Het begint er de schijn van te krijgen dat de heer Wilders alleen demonstraties wil toestaan waar hij het mee eens is. En het ingewikkelde aan het demonstratierecht is dat iedereen zich mag uiten. Ook de mensen die verschrikkelijke meningen hebben”, legt ze uit.

(Tegen)demonstraties kunnen niet verboden worden

Ze is bang dat Wilders hierin doorslaat. Hij zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: „Het is Prinsjesdag, we hebben geen zin in demonstraties tegen de regering. En dat kan niet.” In de talkshow benadrukt ze meermaals een (tegen)demonstratie niet kunnen verbieden.

Wilders noemt pro-Palestijnen vaak antisemiet. Halsema is het daar niet mee eens. „Je keren tegen onze Joodse inwoners is antisemitisme. Maar je moet altijd tegen regeringen kunnen protesteren. Je moet tegen de Israëlische staat kunnen demonstreren. Dan ben je geen antisemiet.”

Terreuraanslagen herdacht

Maandag werden op de Dam de terreuraanslagen van Hamas in Israël herdacht, die een jaar geleden plaatsvonden. Die manifestatie heeft volgens de burgemeester „ongestoord kunnen plaatsvinden. En daar was het om te doen. Dat er daarnaast incidenten waren is afschuwelijk”.

Maandag was er veel aandacht voor de aanslagen van een jaar geleden. PowNed zond een speciaal programma uit over mensen in zowel de Gazastrook als in Israël.

Halsema bedroefd om de woede die er is

Halsema vindt „het bedroevend, de woede die er is. Ik vind het erg dat mensen er verdriet van hebben, dat is niet wat je wil”. Het belangrijkste doel van de gemeente Amsterdam en de lokale politie „was dat die manifestatie op De Dam ongestoord kon doorgaan. Dat is ook gelukt. Alleen daaromheen zijn er tegendemonstraties geweest. Dat heeft men op De Dam niet gehoord, maar daar is wel conflict geweest.”

De pro-Palestijnse demonstranten wilden ook op De Dam demonstreren. „Dat was voor mij onaanvaardbaar. Ik vond dat die manifestatie met respect en in stilte moest plaatsvinden. Dus we verplaatsten het, maar we kunnen het niet verbieden.” De wet schrijft voor dat een tegendemonstratie moet plaatsvinden op een afstand waar ze de demonstratie waartegen ze demonstreren kunnen zien. „Dit was al op de rand.”

Dat manifestaties uit de hand lopen is een ‘te algemeen beeld’

Jinek vertelt dat ze niet met haar kind naar zo’n demonstratie zou durven, omdat het risico op incidenten er is. Halsema noemt dat een veel te algemeen beeld: „We hebben 2400 demonstraties tot nu toe gehad. Van 98 procent heeft u nooit iets gehoord. Dat er af en toe een incident is, onder grote internationale spanningen, kan gebeuren. Maar dat het niet veilig zou zijn, daar verzet ik me echt tegen.”

