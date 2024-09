Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom Holleeder, Taghi en Razzouki bij elkaar in de EBI zitten

De grootste boeven van Nederland, Ridouan Taghi, Willem Holleeder en Said Razzouki, vertoeven vlakbij elkaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Waarom deze grote penoze gewoon bij elkaar mogen? Personeelstekort en ruimtegebrek, zo blijkt.

Gisteren werd bekend dat de paden van topcriminelen als Holleeder, Taghi en Razzouki elkaar kruizen in de EBI. En dat is best gek. Politie en het Openbaar Ministerie vrezen dat deze zware criminelen met elkaar communiceren en boodschappen naar buiten smokkelen, schrijft De Telegraaf.

Holleeder, Razzouki en Taghi bij elkaar in EBI

De EBI is de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. Maar Holleeder, Razzouki en Taghi zitten dan toch nog behoorlijk dicht bij elkaar. Ze kunnen elkaar zien en toeschreeuwen.

Reden voor het ministerie van Justitie en Veiligheid om vandaag een spoedoverleg in te plannen. Staatssecretaris Ingrid Coenradie, die zich met het gevangenisbeleid bezighoudt, wordt door de Tweede Kamer om tekst en uitleg gevraagd.

Personeelstekorten en ruimtegebrek in EBI

Bronnen bevestigen tegen De Telegraaf dat de personeelstekorten en het ruimtegebrek zo ernstig zijn dat van een honderd procent veilige detentie in de EBI geen sprake is.

Taghi en Razzouki hebben beiden levenslang opgelegd gekregen, maar zagen eerder mogelijkheid om moordopdrachten, drugshandel, witwassen en ontsnappingen te regelen. Taghi deed dit via zijn neef die advocaat is en, zoals justitie haar beschuldigde, via Inez Weski. Razzouki belde in zijn Colombiaanse cel over moordopdrachten.

Hoe kan informatie de EBI uitkomen? De EBI is niet ingericht om onderlinge communicatie te voorkomen. Daarnaast hebben advocaten vaak meerdere gedetineerden in de EBI zitten die zij bijstaan. Deze advocaten zijn daarom, eventueel onder dwang, in staat boodschappen onderling over te geven.

Nabestaanden maken zich zorgen

Holleeder zit samen met de Antilliaanse crimineel Nuto Wawoe op een afdeling. Deze 39-jarige topcrimineel zou een van de leiders zijn van de No Limit Soldiers (NLS), een bende op Curaçao. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan moord, drugshandel en het witwassen van geld op Curaçao en Sint-Maarten.

Holleeder zou weer een moordopdracht hebben gegeven aan een ander NLS-lid, die ook in de EBI vastzit. Deze NLS’er zou een aanslag op Holleeders zus Astrid moeten plegen. Justitie kon de verdachte, wegens gebrek aan bewijs, hier niet voor vervolgen. Maar het feit dat ‘De Neus’ nu wederom bij een NLS-lid zit, baart nabestaanden zorgen.

Topcriminelen hebben levenslang en niks te verliezen

Taghi zat een tijd in volledige afzondering in de EBI, maar omdat justitie daar zijn zoon Faisal Taghi wilde plaatsen, mocht Taghi terug naar een afdeling waar ook andere criminelen zijn.

Het feit dat deze EBI-criminelen levenslang hebben gekregen en niks te verliezen hebben, zorgt voor een verhoogd risico, volgens bronnen.

Opnames advocaten

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian pleit ervoor dat gesprekken tussen advocaten en cliënten in de EBI worden opgenomen. Die opnamen komen niet bij het OM terecht, maar bij een onafhankelijke commissie. Die commissie bepaalt of een advocaat eventueel onderzocht moet worden. Is extra onderzoek nodig? Dan wordt de minister ingelicht. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht. De vorige minister van rechtsbescherming D66’er Franc Weerwind zag niets in het voorstel.

Gisteravond werd ook bij Vandaag Inside de EBI-kwestie besproken. Johan Derksen noemde het een „tactische zet”. Hij sprak daarover: „Dat is geen toeval, daar zit een gedachte achter.” Oud-politicus Arend Jan Boekestijn denkt ook dat het de bedoeling is. Om zo extra informatie los te peuteren bij de criminelen.







