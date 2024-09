Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom houden expats flink belastingvoordeel? ‘Niet eerlijk voor Nederlanders’

Expats hebben in Nederland een flink belastingvoordeel en daar is lang niet iedereen het mee eens. Daarom stemde de Tweede Kamer vorig jaar bijna unaniem om dat voordeel in te dammen. Maar het lijkt erop dat dat na Prinsjesdag helemaal niet drastisch wordt aangepakt.

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag en dan leest onze koning de Troonrede voor, waarin de belangrijkste plannen van de regering staan. Alleen over die plannen lekt soms al het een en ander uit.

Belastingvoordeel voor expats

Politiek verslaggever Mats Akkerman vertelt tegen BNR dat uit deze uitgelekte Prinsjesdagplannen blijkt dat het belastingvoordeel voor expats niet wordt versoberd. Akkerman noemt dat NSC zich tijdens de verkiezingen nog hard maakte om het belastingvoordeel in te dammen.

Wat houdt het belastingvoordeel voor expats in? Hoogopgeleide expats, oftewel iemand met een buitenlands paspoort die tijdelijk voor werk in Nederland verblijft, hoeven over 30 procent van hun inkomen geen belasting in Nederland te betalen in de eerste jaren dat ze hier zijn. Vereist daarvoor is dat ze een speciale deskundigheid hebben en vanaf 56.000 euro bruto per jaar verdienen, of minder wanneer ze onder de 30 jaar zijn en in bezit van een erkende master-titel aan een universiteit. De regeling kost de belastingbetaler 1,1 miljard euro.

Dat belastingvoordeel is niet eerlijk geregeld tegenover Nederlandse inwoners, vinden tegenstanders. Bijvoorbeeld als het gaat om de huizenmarkt. Expats kopen huizen in Nederland, vooral in de grote steden, en gebruiken het voordeel om bijvoorbeeld over te kunnen bieden. Zo kopte de Volkskrant in april: ‘In Amsterdam nemen expats de woningmarkt over’. NSC-leider Pieter Omtzigt kreeg met zijn amendement daarom de bijna de hele (op de VVD na) Tweede Kamer mee om daar een eind aan te maken. Het belastingvoordeel zou stapsgewijs worden afgebouwd van 30 naar 10 procent.

Plannen Prinsjesdag uitgelekt

Maar in die uitlekte plannen voor 17 september staat geen daling van 30 naar 10 procent. „Daar gaat het over een daling van 30 naar 27 procent”, zegt Akkerman. De politiek verslaggever benadrukt dat Omtzigt nog steeds wil dat dit voordeel versoberd wordt.

Maar het is Omtzigt kennelijk nog niet gelukt om ook het kabinet zo ver te krijgen. En daar zet ook de oppositie vraagtekens bij, want bijna de hele Tweede Kamer stemde toch voor het temperen van het belastingvoordeel?

Voor- en tegenstanders expatregeling

Mariëtte Patijn van GroenLinks-PvdA noemde het: „Buitenspel zetten van de Kamer”. En Jimmy van Dijk (SP) stelt dat dit kabinet juist minder arbeidsmigratie wil. In dat plaatje past volgens hem ook het afschaffen van de expatregeling.

Alleen de VVD is en blijft voorstander van de expatregeling. ‘Goed voor het Nederlandse bedrijfsleven’, aldus de liberalen. Volgens Akkerman moeten oppositie en het kabinet hierover nog met elkaar in conclaaf.

