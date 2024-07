Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fatbikes niet alleen maar slecht, betuigt fietsexpert: ‘Maar regelgeving is hard nodig’

De fatbike wordt de afgelopen tijd flink gehaat en verguisd. Ook Sjors van Duren, planoloog en fietsexpert bij ingenieursbureau RoyalHaskoning, vindt dat regelgeving hard nodig is. Toch zitten er volgens hem óók voordelen aan de fatbikes.

Het aantal ongelukken met fatbikes is de afgelopen tijd hard gestegen. Onlangs bleek al dat er opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden waren vorig jaar, wat deels te wijten was aan het aantal e-bikes. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike dan ook ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder aan Metro.

Ook voordelen aan fatbikes: meer beweging en minder vervuiling

Wat dan toch de voordelen van fatbikes zijn? Volgens Van Duren zorgen fatbikes ervoor dat een doelgroep die anders niet zo snel beweegt, toch in beweging komt. „Dat we nieuwe doelgroepen op een elektrische fiets krijgen, in de vorm van een fatbike, is mooi meegenomen. En dat is ook belangrijk in een maatschappij waarin de mensen steeds zwaarder worden.” Bovendien: „Bedenk je ook dat deze doelgroep vroeger op vervuilende brom- en snorfietsen zat.”

🚲 Fatbikes bijna niet meer te verzekeren Uit recent onderzoek van Overstappen.nl blijkt dat fatbikes nauwelijks nog te verzekeren zijn. Van de traditionele verzekeraars bieden alleen Interpolis en Centraal Beheer nog verzekeringen aan voor fatbikes. Door een explosieve stijging in het aantal diefstallen van fatbikes hebben meerdere grote verzekeraars hun dekking voor deze fietsen stopgezet. Sinds augustus 2023 zijn onder meer Univé, ANWB, Allianz en ASR gestopt met het aanbieden van nieuwe fatbike-polissen.

‘Handhaving is belangrijk’

Maar: hoewel meer beweging en minder vervuiling goed is, vindt Van Duren dat regelgeving keihard nodig is. „Probleem is dat de fatbike te vaak illegaal wordt opgevoerd of met een gashendel verkocht wordt.” De gashendel mag je een zetje geven tot vijf kilometer per uur extra.

„Door het opvoeren tot soms wel 50 kilometer per uur, vaak in combinatie met roekeloos rijgedrag, ontstaan er gevaarlijke situaties. Pubers worden soms met ernstige verwondingen binnengebracht op de eerste hulp omdat ze met hoge snelheid onderuit zijn gegaan op de fatbike. Andere gebruikers van het fietspad komen in de verdrukking.”

De fietsexpert is van mening dat dit absoluut moet worden tegengegaan. „Daarom is handhaving zo belangrijk.” De oplossing? „Meer rollerbanken en hoge boetes zijn nodig om de fatbikes binnen de toegestane snelheid van 25 km per uur te houden.”

Reacties