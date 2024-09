Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NSC flink onder vuur van oppositie (‘geen knip voor de neus waard’), vandaag de beurt aan premier Schoof

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben elkaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen tot gisteravond laat niet aangevallen, terwijl daar eerst vrees voor was. Toch kunnen de regeringspartijen nog niet opgelucht ademhalen. Interim-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven (NSC), de vervanger van Pieter Omtzigt, lag zwaar onder vuur.

De NSC-politica sloeg zich met moeite door het debat, gehouden na de Troonrede over de kabinetsplannen van een dag eerder, heen. Bovendien heeft de coalitie vandaag nog een dag aan debat te gaan.

NSC aangevallen over asielcrisiswet

Oppositiepartijen vielen Nicolien van Vroonhoven hard aan op de asielcrisiswet van het kabinet. Zij vonden het onbegrijpelijk dat juist NSC, dat zich voorstaat op haar rechtsstatelijke geweten, voor deze route kiest. Het kabinet wil namelijk tijdelijk de Tweede en Eerste Kamer, waar het geen meerderheid heeft, passeren. Het kan tot drie maanden duren voordat het parlement zich over de wetgeving kan buigen, terwijl de maatregelen dan al gelden. NSC-leider Pieter Omtzigt, die momenteel ziek thuis zit, sprak zich eerder fel uit tegen noodwetgeving.

Eerder op de dag werd duidelijk dat minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie een brief naar de Europese Commissie had gestuurd. Daarin meldde Faber dat Nederland een uitzonderingspositie wil op het Europese asielbeleid. Daarop kwam razendsnel antwoord. Een woordvoerder van de EU stelde dat de EU-regels voor asiel en migratie „bindend blijven voor Nederland”.

Van Vroonhoven van NSC weggehoond

Van Vroonhoven verdedigde dat het kabinet met een „gedragen motivatie” moet komen voordat de ‘noodknop’ wordt ingedrukt. Zij vertrouwt er vooral op dat NSC-ministers de grenzen van goed bestuur bewaken in het kabinet. Ze werd weggehoond door oppositiepartijen: „U bent geen knip voor de neus waard als u dit laat passeren.”

Van Vroonhoven had het zichtbaar moeilijk en raakte gedurende het debat steeds meer geïrriteerd. De NSC-vertegenwoordigster sprak veelvuldig voordat de voorzitter haar de beurt had gegeven, en beet de Kamer toe niet door haar heen te praten. Ook was ze geërgerd dat het zo lang over de crisiswet ging. „Jongens, jongens, wanneer zijn we nou klaar?”, verzuchtte ze geïrriteerd. Coalitiepartners schoten haar niet te hulp.

Van Vroonhoven heeft in het debat na Prinsjesdag laten vallen dat het plan voor een asielcrisiswet „eng”, „op het randje” en „balanceren” is.

Jongens, jongens, wanneer zijn we nou klaar?

Dick Schoof is aan het woord

Het debat gaat vandaag (11.00 uur) verder en dan reageert premier Dick Schoof. Dat betekent geenszins dat het gevaar van verdeeldheid in de coalitie geweken is. Juist tijdens het debat over de regeringsverklaring met Schoof, vlak voor de zomer, ging het mis. PVV-leider Geert Wilders noemde Schoofs verdediging van PVV-ministers „slappe hap”.

Ook botsten VVD-leider Dilan Yeşilgöz en Wilders over een tweet van PVV-minister Fleur Agema over hoofddoeken. Volgens Yeşilgöz zat Wilders daar achter, wat Wilders een „vuile, valse” beschuldiging vond. De coalitiekopstukken hebben afgesproken het niet meer zo ver te laten komen. Afgesproken is om vaker samen te zitten om de verhoudingen te verbeteren, maar daar is het tot nu toe nog niet van gekomen.

