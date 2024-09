Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EU-Commissie gaat niet mee in verzoek Faber: huidige asielregels blijven bindend voor Nederland

De EU-regels voor asiel en migratie „blijven bindend voor Nederland”, benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie. Dat blijft zo tot een eventuele wijziging van het EU-verdrag. Dat zegt de woordvoerder in een eerste reactie op de Nederlandse wens voor een uitzondering op het asielbeleid, tijdens een dagelijkse persconferentie.

De Europese Commissie heeft woensdag de brief van asielminister Marjolein Faber ontvangen, waarin zij meldt dat Nederland een uitzonderingspositie wil op het Europese asielbeleid. Zo’n opt-out wil Nederland bij een wijziging van het EU-verdrag. „We verwachten niet dat het EU-verdrag snel wordt gewijzigd”, zei een woordvoerder in een eerste reactie. Ook Europese wijzigingen op asiel en migratie verwacht ze niet op korte termijn.

De Europese Commissie is tevreden dat Faber in haar brief expliciet schrijft dat Nederland prioriteit geeft aan de implementatie van het Europese asielpact, dat eerder dit jaar is aangenomen en over een krappe twee jaar in werking treedt.

ANP

Vorige Volgende

Reacties