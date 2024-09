Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel gedetineerden zaten al eerder in de gevangenis

Voor bijna 60 procent van de mensen die vorig jaar in de gevangenis zaten was dit niet de eerste keer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Vorig jaar zaten ruim 30.000 mensen voor korte of lange tijd in de cel, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Daarvan zaten bijna 18.000 al vaker in detentie.

De gevangenispopulatie bestaat vooral (94 procent) uit mannen. Van alle vrouwen zaten vier op de tien al eens eerder in detentie. Bij mannen waren dit zes op de tien. De afgelopen jaren daalt dit aandeel licht, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Vorig jaar zaten 2800 jongeren van 18 tot 23 jaar vast (9 procent van alle gedetineerden). Voor bijna drie op de tien jongeren was het niet de eerste keer dat zij in volwassenendetentie zaten.

Buiten Nederland geboren

Het CBS onderzocht ook het opleidingsniveau van de mensen achter de tralies: 62 procent heeft een opleiding op mbo-niveau en 8 procent een hbo- of universitair niveau.

Van de mensen die vorig jaar in detentie zaten, is 47 procent buiten Nederland geboren. Binnen de totale Nederlandse bevolking is dat 17 procent. De laatste twee jaar is het aandeel mensen in detentie die buiten Nederland zijn geboren toegenomen. Van deze groep zat de helft al eens eerder in detentie.

Voorarrest

Volgens het CBS zaten vorig jaar meer mensen in voorarrest. Van de 9600 mensen die op 30 september 2023 in detentie zaten, zaten bijna 4400 gedetineerden in voorlopige hechtenis voordat hun zaak werd behandeld. Dit is een stijging van 8 procent vergeleken met 2022.

De laatste jaren zitten er relatief meer mensen in de gevangenis met een straf van drie jaar of langer.

