‘Studenten armer door regeerakkoord’, zoveel gaan ze er per maand op achteruit

Studenten hebben het tegenwoordig al niet makkelijk in Nederland, gekeken naar de crisis op de woningmarkt (en daarmee ook de kamermarkt) en de gestegen leefkosten. Op dat vlak verschillen ze weinig van werkende Nederlanders, maar die gaan er volgend jaar in ieder geval op vooruit. Na het presenteren van de kabinetsplannen voor 2025 blijkt dat studenten een stuk armer worden.

De Landelijke Studentenvakbond reageert ‘ziedend’ (hun eigen woorden) op het nieuws dat studenten er volgend jaar maandelijks (flink) op achteruit gaan. We zetten uiteen om hoeveel geld het gaat. Ben je benieuwd naar je eigen koopkracht? Dat kun je via het Nibud simpel berekenen.

Zoveel gaan studenten er per maand op achteruit

Uit de Miljoenennota en berekeningen van het Nibud blijkt dat de koopkracht van studenten er volgend jaar met bijna 7 procent op achteruit gaat. Simpel gezegd betekent dat dat ze maandelijks netto 113 euro minder te besteden hebben. Dit komt mede door het wegvallen van de extra koopkrachtmaatregel.

Sterker nog: het Nibud nam in de berekening een bijdrage van ouders en inkomsten uit een bijbaan of stage mee, maar veel studenten krijgen geen stagevergoeding én geen bijdrage van hun ouders. Zij hebben dus nog minder te besteden. „De belofte van het kabinet dat iedereen erop vooruit gaat, blijkt dus een leugen. Studenten worden financieel keihard geraakt. 113 euro per maand minder betekent dat studenten niet meer genoeg geld overhouden om hun boodschappen te betalen… Dat is schandalig en onacceptabel!”, reageert Abdelkader Karbache, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Langstudeerboete

Naast dat studenten een stuk minder te besteden zullen hebben, is het kabinet van plan de langstudeerboete in te voeren. Studenten die langer dan één jaar uitlopen over hun studie moeten per jaar 3000 euro extra collegegeld betalen. Opvallend detail: premier Dick Schoof studeerde van 1975 tot 1982 planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat is flink meer dan de drie jaar die de bachelor op dit moment duurt.

„De langstudeerboete maakt het voor studenten juist nog lastiger om hun studie af te ronden. We hebben van veel studenten al te horen gekregen dat ze door deze boete twijfelen om hun studie af te maken of überhaupt te gaan studeren. Je schiet jezelf als kabinet daarmee keihard in de voeten, want concreet betekent dat minder handen in de zorg, in de techniek en voor de klas. Dat terwijl we al gigantische tekorten hebben!”, zegt Karbache.

Zoals gezegd is de Landelijke Studentenvakbond ziedend: „Dat studenten het de komende tijd financieel zwaar gaan krijgen, lijkt het kabinet weinig te schelen. In plaats van studenten die het financieel moeilijk hebben te steunen, worden ze nu extra in moeilijkheden gebracht. Zo maakt dit kabinet studeren onmogelijk voor mensen wiens ouders een smallere beurs hebben.“

