PostNL wil ook steun van overheid, naast minder vaak post bezorgen

PostNL heeft in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw minder brieven bezorgd. De stabiliteit van de postdienstverlening komt steeds verder onder druk te staan volgens het postbedrijf, dat nu onder meer een financiële bijdrage van het Rijk vraagt. PostNL pleit al langer voor een aanpassing van de postwet, zodat brieven minder vaak bezorgd hoeven te worden.

De hoeveelheid verwerkte brieven door het postbedrijf lag in de maanden april tot en met juni 1,3 procent lager dan een jaar eerder. Wordt verkiezingspost buiten beschouwing gelaten, dan gaat het om een daling van 5,9 procent. In de eerste jaarhelft ging het om een daling van 7 procent op jaarbasis. In combinatie met hogere kosten voor arbeid, ging er voor de postdivisie een winst van „slechts” 1 miljoen euro in de boeken over het eerste halfjaar.

„Dit onderstreept de urgentie en noodzaak tot verandering”, zegt topvrouw Herna Verhagen van PostNL in een toelichting. „We streven naar een verandering van de dienstverlening voor post naar standaard bezorging binnen twee dagen en op termijn binnen drie dagen.”

Financiële bijdrage

Dat gebeurt al in landen om ons heen, waar postbedrijven bovendien financieel worden gesteund door de overheid, constateert Verhagen. „PostNL heeft het lang zelf kunnen doen. Nu geven we aan dat we, naast een aanpassing van het servicekader, ook kijken naar een financiële bijdrage om stabiliteit te kunnen blijven garanderen”, aldus de topvrouw.

Hoe hoog die bijdrage moet zijn, daar doet Verhagen geen uitspraken over. „Maar het resultaat van 1 miljoen euro over het eerste halfjaar is te weinig, zeker als je een goede werkgever wil zijn. Daarbij horen ook salarisverhogingen. En tegelijkertijd willen we blijven investeren in ons netwerk.”

Bezorgtijd

In aanloop naar een aanpassing van de postwet laat de overheid momenteel onderzoek doen naar maatregelen ter overbrugging. Daaronder kan bijvoorbeeld het verlengen van de bezorgtijd met ingang van 2025 vallen. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek worden verwacht.

PostNL boekte in het tweede kwartaal een omzet van 795 miljoen euro, 3 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep bleef daarvan 12 miljoen euro over, tegen 9 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De hoeveelheid door PostNL verwerkte pakketten steeg in het tweede kwartaal met 6 procent.

ANP

