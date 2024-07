Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huurhuis verkoelen met warm weer? Dat blijkt lastig (maar er zijn tips)

Heb je een huurhuis en wil je je huis de komende dagen verkoelen met het warme weer? Dan is de kans groot dat dat niet optimaal lukt. 90 procent van de Nederlanders heeft namelijk geen airco, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

34 procent van de Nederlanders kan hun huis sowieso niet voldoende koel houden.

Huurhuis en warm weer

Bij mensen met een huurhuis gaat het om ongeveer de helft. Mensen met een koopwoning komen er beter van af: daar gaat het om zo’n 25 procent van de mensen die hun woning niet goed koel kunnen houden.

Mensen in flats of appartementen komen er het slechtst van af. In die situatie kan 45 procent van de huishoudens hun woning niet goed koel houden.

Heb je een vrijstaand huis? Dan heb je geluk: slechts 19,5 procent van deze huishoudens kunnen hun woning niet goed koel houden. Bij ruim 80 procent lukt dit dus wel.

Inkomensverschil

Niet alleen het soort huis speelt een rol, maar ook de inkomens van de huishoudens. Zo kunnen ruim de helft van ondervraagden met een lager inkomen hun huis onvoldoende koelen met warm weer. Airco kost immers stroom en geld.

Slechts tien procent van de ondervraagden heeft ook maar een airco, blijkt uit de cijfers van het CBS. Bij hogere inkomens gaat het om een kwart van de ondervraagden die hun huis niet voldoende kunnen koelen.

Huis verkoelen

Natuurlijk zijn er ook andere manieren om je huis koel te houden met warm weer. Houd bijvoorbeeld je gordijnen en ramen dicht tijdens de warmste uren van de dag. Dat is in de zomer meestal van 12.00 tot 16.30 uur.

Zijn de heetste uren voorbij? Dan kun je deuren en ramen openzetten om de boel te laten luchten. Zet de ramen vooral tegenover elkaar open, zodat het goed kan doorwaaien.

Ook is het een idee om een bevroren fles water voor de ventilator te zetten en alle appartementen die warmte af geven, uit te zetten.

Reacties