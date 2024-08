Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vaak zou je je slaapkamer moeten stofzuigen

Er is weinig zo fijn als een schone slaapkamer, maar in onze drukke levens wil het er weleens bij inschieten. Hoe vaak zou je je slaapkamer nu eigenlijk moeten stofzuigen? Hoog tijd om duidelijkheid te scheppen.

Hoe vaak moet je je slaapkamer stofzuigen?

Door je slaapkamer te stofzuigen reken je af met stof, huisstofmijt en allergenen. Hierdoor wordt de kamer schoner en verhoogt de luchtkwaliteit. Dat is hoe dan ook wel zo fijn in de ruimte waarin je van je nachtrust geniet.

Maar hoe vaak zou je het nu ‘moeten’ doen? Voor de meeste huishoudens is het voldoende om een keer per week goed te stofzuigen, zegt VT Wonen. Hiermee houd je rondslingerend stof binnen de perken en voorkom je dat vuil welig tiert en verder ophoopt. Wil je vaker stofzuigen in de slaapkamer, dan is dat natuurlijk alleen maar goed.

Let erop dat je ook goed onder je bed stofzuigt. Dat is een plek waar het stof weinig last heeft van luchtstromen of mensen en snel kan ophopen.

Bij allergieën, astma of huisdieren is vaker stofzuigen gewenst

Heb je last van allergieën of astma? Dan is het helemaal geen gek idee om twee keer per week met de stofzuiger aan de slag te gaan. Je vermindert hierdoor namelijk allergenen. Als je huisdieren hebt, is zelfs dagelijks stofzuigen aan te raden. Huisdieren laten haren en huidschilfers achter en dit trekt vuil aan. Heb je er niet elke dag tijd voor, doe het dan in ieder geval twee keer per week.

