Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pandjesbazen halen deze trucjes uit om huurders uit woning te krijgen: ‘Vertrekpremie’

De huurmarkt staat onder druk. Onder meer door de Wet Betaalbare Huur willen pandjesbazen van hun huurders af. En daarvoor halen ze allerlei trucjes uit om de huurder uit de woning te krijgen.

We kampen met een woonprobleem. En ook die Wet Betaalbare Huur zorgt al een tijdje voor de nodige commotie. Deze wet moest iets veranderen aan de woekerprijzen in de particuliere huursector, maar de wet van oud-minister Hugo de Jonge heeft een averechts effect. Een hoop verhuurders verkopen namelijk hun panden, waardoor het huuraanbod nog meer slinkt.

Pandjesbazen moeten huren verlagen door Wet Betaalbare Huur

Inmiddels klinken er allerlei mogelijkheden om de woningcrisis aan te pakken, zoals meer woningdelen of meer huurwoningen bouwen. Maar of dat woonprobleem zomaar is opgelost? Dat is maar de vraag.

Beleggers en pandjesbazen gingen steigeren van de nieuwe huurwet, die vanaf 1 juli van kracht is. De kans zit er namelijk dik in dat zij hun huurprijzen moeten verlagen, aan de hand van het puntensysteem dat bij de wet komt kijken. Maar dat betekent ook dat huurbazen van hun huurders af willen, omdat de verhuur niet meer lucratief is. En daarvoor halen ze allerlei trucjes uit.

Trucjes om huurders uit woningen te krijgen

In Nederland is de huurder goed beschermd. Een verhuurder mag en kan een huurder niet zomaar uit een huis zetten. Voorheen mochten verhuurders ook huurcontracten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld twee jaar, aanbieden. Maar dat is nu ook van de baan. Alle huurcontracten zijn sinds 1 juli voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat je een huurder niet zomaar uit een woning krijgt.

De Telegraaf meldt dat veel advocaten vragen van verhuurders krijgen over hoe zij hun huurders uit een woning kunnen krijgen. Een grote verhuurder in Amsterdam stuurde naar alle huurders een brief rond, met daarin de mededeling dat alle huren werden opgezegd. Terwijl dat bij contracten voor onbepaalde tijd helemaal niet mag.

Vertrekpremie

Wanneer mag een verhuurder de huur wel opzeggen? De woning moet dringend nodig zijn voor de eigenaar, de huurder moet zich ernstig misdragen of het pand moet grondig gerenoveerd worden. Maar die zaken komen weinig voor, volgens De Telegraaf.

Sommige verhuurders bieden een ‘vertrekpremie’ aan. Oftewel een bedrag van bijvoorbeeld 10.000 euro dat de huurder meekrijgt als hij of zij de woning verlaat.

Verhuren minder rendabel

Dat het huuraanbod opdroogt, is een neveneffect van de Wet Betaalbare Huur. Al stelt De Telegraaf dat er meer zaken meespelen op de krappe huurmarkt. De fors gestegen rente speelt namelijk ook een rol. Een aantal jaren geleden kochten beleggers van geleend geld panden op. Maar de rente is fors gestegen, waardoor verhuren duurder is. Ook wil de overheid mensen met meerdere woningen steviger belasten. Allemaal factoren die meespelen waardoor verhuren minder rendabel wordt.

Reacties