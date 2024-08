Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woningdelen komt als antwoord op de krappe woningmarkt weer op: ‘Doodongelukkig om als dertiger weer op kamers te wonen’

We kampen met een woningcrisis, dat is je vast niet ontgaan. Maar tegenwoordig klinken er door de krappe woningmarkt ook meer geluiden over woningdelen. Zowel op de koop- als huurmarkt. Maar hoe denkt men daarover?

Ben je op zoek naar een huis? Dan is dat in deze tijd niet zo eenvoudig. Hoewel de Wet Betaalbare Huur iets moest veranderen aan de woekerprijzen in de particuliere huursector, heeft de wet van Hugo de Jonge een averechts effect. Een hoop verhuurder verkopen namelijk hun panden, waardoor het huuraanbod nog meer slinkt.

Woonprobleem

Daarnaast zijn er lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. En ook de koopmarkt is oververhit. Een koopwoning kost een flinke duit en overbieden is inmiddels een doodnormale zaak geworden.

Kortom, geen pretje dus als je een woning zoekt. Maar nu laten woningcorporaties mensen ook vaker woningen delen. Meerdere huurders wonen dan in een woning, zonder dat zij een gezamenlijk huishouden vormen. Een huurder heeft dan een eigen slaapkamer en soms ook badkamer, maar delen de gemeenschappelijke voorzieningen. Zoals een woonkamer, keuken of tuin.

Onderzoek naar woningdelen

EenVandaag deed onderzoek naar de woningmarkt en vroeg deelnemers of zij bereid zouden zijn tot woningdelen. 36 procent lijkt daar enthousiast over. Volgens deze groep zou het woningdelen een goede ‘tussenoplossing’ zijn voor jonge starters. Wel stelt deze 36 procent dat het belangrijk is dat deze starters binnen een paar jaar kunnen doorstromen naar een eigen woning.

Een grotere groep van zo’n 49 procent is minder happig op het woningdelen. Volgens hen is dit geen blijvende oplossing voor het woonprobleem en zij zijn bang dat het ten koste gaat van betaalbare woningen voor gezinnen en stellen.

Daarnaast stoort het deze 49 procent dat woningzoekers de dupe zijn van het falende beleid. „Het is van de gekke dat burgers problemen op moeten lossen die de overheid gemaakt heeft. Al decennia wordt het kopen van een huis gestimuleerd, terwijl er geen balans is tussen kopen en huren”, zegt een ondervraagde.

Woningdelers op sociale- en particuliere huurmarkt

Maar zien woningzoekenden dat zelf zitten, een huis delen? 14 procent van de woningzoekenden op de sociale huurmarkt zou bereid zijn om een huis te delen.

In de vrije sector ligt de bereidheid hoger, daar is het namelijk 27 procent. Maar ook de jongere generatie tot 35 jaar heeft zo hun bedenkingen. „Als dertiger die al 12 jaar met huisgenoten heeft gewoond, heb ik simpelweg behoefte aan mijn eigen ruimte. Als alleenstaande is het onmogelijk om iets te vinden, maar van de gedachte om weer op een kamer te moeten wonen, word ik doodongelukkig”, schrijft iemand.

Voorwaarden

Maar voor diegenen die het woningdelen overwegen, zitten daar overigens wel voorwaarden aan. Zo vindt 83 procent dat de huurprijs lager moet zijn dan een ‘normale’ eigen woning. Daarnaast mogen er geen fiscale nadelen aan kleven en moet zo’n woning geen invloed hebben op toeslagen of uitkering.

Ook wil het grootste deel van de huurders die open staat voor woningdelen, inspraak hebben over hun huisgenoten. 73 procent wil het liefst een woning delen met mensen die zij al kennen.

Koophuis delen

In sommige gemeenten krijgen huiseigenaren subsidie als zij een koopwoning geschikt maken voor meerdere mensen. 44 procent vindt dat een goede zaak. Zij zien het met name als uitkomst voor oudere bewoners die kleiner zouden willen wonen, of meer hulp aan huis kunnen gebruiken. Eerder sprak Metro met Arianda Schepens (53) en haar man Hans Schreuder die hun boerderij splitsten, zodat hun kinderen ruimte hebben.

