Robert Jan raakt B&B Vol Liefde-kijkers met verhaal over ziekbed: ‘Was al bezig met afscheid nemen’

Robert Jan uit B&B Vol Liefde steelt de harten van menig kijker met zijn charmante acties. Gisteravond vertelde hij tegen Margreeth over zijn ziekbed. Hij blijkt ernstig ziek te zijn geweest en stond aan het randje van de dood. En hij raakt niet alleen Margreeth, maar ook kijkers met zijn verhaal.

We zijn al weer even op weg met B&B Vol Liefde en er gebeurde de afgelopen tijd een hoop. Waaronder de markante Poolse Malgosia die nogal een indruk achterliet bij Albert in Spanje, het haantjesgedrag van Marcel in Zuid-Afrika en het tranendal bij Mike in Spanje.

Thijz krijgt nieuwe coupe in B&B Vol Liefde

In Zuid-Afrika probeert muzikant Rick nog steeds het hart van Mirjam te veroveren. Maar ook de Chileense David doet zijn intrede in de Zuid-Afrikaanse logde. Hoewel aan Mirjam moeilijk is af te lezen wat zij echt leuk vindt, proberen de mannen haar op hun eigen manier voor zich te winnen.

In Frankrijk proberen Thijz en Yvonne met elkaar de liefde te vinden. Al kreeg Thijz een andere indruk van haar toe hij haar aanmeldvideo bekeek en merkt hij nu ook wel een hele hoop verschillen. En Yvonne heeft dan weer haar bedenkingen bij het eenzame bestaan dat Thijz in Frankrijk leidt. Ondanks dat besluit Yvonne dat Thijz wel aan een knipbeurt toe is. Zijn woeste haardos mag wel wat gekortwiekt. En wellicht dat zijn nieuwe coupe Thijz goed doet, want als de twee later uiteten gaan, lijken ze wel iets nader tot elkaar te komen.

Robert Jan publiekslieveling van programma

Iris heeft in Griekenland besloten dat Karel naar huis gaat. Jan blijft nog even en tegelijkertijd wandelt dansliefhebber en kapitein Peter de blauwe villa binnen. Een man waar Iris best wel hoge verwachtingen van heeft. Al concludeert concurrent Jan dat hij bij oudere mannen met staarten uit de buurt blijft (Peter heeft namelijk een staart). En Peter vindt Jan dan op zijn beurt weer erg traag. Dat belooft wat met die twee in één huis.

Robert Jan is inmiddels een publiekslieveling van het programma. Zijn Schotse en traditionele maniertjes doen het goed bij de B&B vol Liefde-kijkers en hij gooit hoge ogen met zijn charmante houding. Bijvoorbeeld hoe hij gisteravond steentjes tegen het raam van Margreeth gooit.



Iedereen die losging op Robert Jan z'n 'kakheid', is nu toch wel om hoor. Wat een leuke gast!! #benbvolliefde pic.twitter.com/v4TBazsQNy — Dreamer (@MCnotHamm3r) August 19, 2024

Robert Jan raakt kijkers met verhaal over ziekbed

Als de twee aan een high tea zitten, vraagt Margreeth naar het ziekbed van Robert Jan. Aan het begin van programma vertelden hijzelf en zijn dochter dat Robert Jan ernstig ziek is geweest. „Het is mij overkomen en het is mij gelukt om er onderuit te komen.” Volgens de eigenaar van het Schotse jachthuis heeft de confrontatie met kanker hem ook weer een weg omhoog geboden. „Ik heb echt op het randje gezeten. Ik was bezig om afscheid te nemen. Ik kan wel zeggen dat ik echt aan die kant van het randje stond, of lag, of gleed.”

Na een ziekbed van zeker twee jaar, voelt Robert Jan zich nu fitter dan ooit. „Ik ben in die missie geslaagd. Ik heb de kracht gevonden om daarboven te staan. Een arts zei tegen mij aan het einde van alle chemokuren, dat ik niet in staat zou zijn om de trap nog op te kunnen. Voor mij een signaal van: ‘Dat gaat niet gebeuren, ik knok me eruit’.” Maar zijn ziekbed zorgde er wel voor dat Robert Jan inmiddels anders naar het leven kijkt. „Ik geniet. Ik geniet iedere dag als ik dat gordijntje omhoog doe vanuit mijn slaapkamer. En dan ben ik ook stiekem een beetje trots op mezelf dat ik ook kan genieten.”



Compleet ontroerd door het verhaal van m’n Robert Jan! #benbvolliefde — Doret (@hetiswa) August 19, 2024



Robert Jan is tenminste echt #benbvolliefde — Rene van der Linden (@revadeli) August 19, 2024



Mooi en kwetsbaar gesprek van Robert Jan over zijn ziekte.

Als je op dat punt bent geweest dan ga je het leven en je toekomst wel anders bekijken en waarderen…#benbvolliefde — !n§r!d (@inkyopdrift) August 19, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

