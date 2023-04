Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dág tijdelijke huurcontracten, vast huurcontract wordt weer de norm

‘Niet langer dan twee jaar’, je hebt het vast weleens in een huuradvertentie zien staan. Maar aan tijdelijke huurcontracten komt een eind. De Tweede Kamer wil af van de flexibele huurcontracten, want verhuurders maken te vaak misbruik hiervan.

En dat is gunstig voor huurders. Want tijdelijke huurcontracten maken de positie van huurders wankel. Stel je te hoge eisen? Of heb je klachten? Dan kan een huurbaas ervoor kiezen om het contract niet te verlengen. Eerder werd bekend dat de prijzen van koopwoningen stevig zakken.

Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten

Matthijs ten Broeke van de woonbond sprak tegen AT5 uit dat huurders minder snel voor hun rechten opkomen, doordat een tijdelijk contract in de weg staat. Daarnaast is de overheid niet blij met de grote wisseling van huurders. Dit zou namelijk ten koste gaan van de leefbaarheid van straten of wijken die bestaan uit huurwoningen.

Doordat er veel gerouleerd wordt in huurders, kan een verhuurder gemakkelijk de huur verhogen. Een verhuurder hoeft zich dan namelijk niet te houden aan een wettelijk vastgestelde maximale huurverhoging. Maar dat is straks dus van de baan.

Vast contract huurwoning weer de norm

Dat betekent dat het vaste huurcontract weer terugkeert in de huursector. Het wetsvoorstel, afkomstig van de PvdA en ChristenUnie, kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen vinden een kwalijke kwestie dat het aantal flexibele huurcontracten in de particuliere sector zo groot is en daarmee de norm is.

Het tijdelijke huurcontract werd in 2016 toegestaan, bedoeld zodat er meer betaalbare huurwoningen zouden komen. Maar dit had niet het gewenste effect. Integendeel huurder gebruikten het veelvuldig als verdienmodel.

Uitzonderingen in huursector

Voor studenten wordt een uitzondering gemaakt, schrijft RTL Nieuws. Verhuurders mogen deze groep nog wel tijdelijke woningen aanbieden. De tijdelijke contracten voor studentenkamers duren momenteel maximaal vijf jaar.

Tijdelijke verhuur mag ook nog in andere situaties worden toegepast. Bijvoorbeeld voor mensen die een tijdje hun huis uit moeten. Ook ‘short stay’, bijvoorbeeld omdat iemand een tijdje op vakantie gaat, moet kunnen. Woonminister Hugo de Jonge wil daaraan toevoegen dat flexibele verhuur ook mogelijk is bij stellen die gaan samenwonen, maar hun eigen woning tijdelijk willen aanhouden.