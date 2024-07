Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Econoom pleit voor deze oplossing woningtekort: ‘Onorthodoxe maatregelen’

We kampen momenteel met een wooncrisis. En hoewel de Wet Betaalbare Huur van Hugo de Jonge de huursector betaalbaarder moet maken, slinkt tegelijkertijd het huuraanbod. Madeline Buijs, econoom en vastgoedadviseur, pleit voor ‘onorthodoxe maatregelen’.

Sinds begin juli is de Wet Betaalbare Huur van De Jonge van kracht. De wet zou, met het bijbehorende puntensysteem, de hoge huurprijzen moeten terugdringen. Maar als reactie daarop verkopen veel verhuurders en pandjesbazen hun panden omdat de huurprijzen niet meer lucratief zijn. Daardoor wordt het aanbod op de huurmarkt nog kleiner.

Vastgoed-econoom pleit voor bouwen huurwoningen

Buijs schoof gisteren aan bij BNR en sprak uit dat er de komende tijd alleen maar huurwoningen gebouwd moeten worden. „Als je nu veel huurwoningen gaat bijbouwen, dan wordt dat probleem een stuk minder.”

Maar wie gaan die huurwoningen dan bouwen? Momenteel is het namelijk zo dat bijvoorbeeld pensioenfondsen door de renteverhogingen de huurwoningen verkopen. Maar volgens Buijs zijn er ook andere partijen die zich kunnen ontfermen over de bouw van huurwoningen. „Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties en andere beleggers die meer ruimte hebben om in de lange termijn te investeren.”

Effect op het woonprobleem

Jaarlijks komen er ongeveer 55.000 woningen bij de op woningmarkt. Dat zou betekenen, volgens de theorie van Buijs, dat er over twee jaar zo’n 100.000 extra huurwoningen moeten komen. Omdat het aantal huurwoningen momenteel klein is, kan een stijging daarin meteen effect hebben op de huurprijs en toegankelijkheid.

Als het aan de econoom ligt, worden in de grote stad en buiten de randstad dus meer huurwoningen gebouwd. Zij roept het kabinet dan ook op om dit soort maatregelen te overwegen. Om de woningmarkt uiteindelijk toegankelijker en toekomstbestendiger te maken.

