Benieuwd naar de laatste momenten van Mark Rutte als premier? Volgens Op1 wordt hij gevolgd voor een docu

Het vertrek van demissionair premier Mark Rutte nadert snel. ‘Zijn’ Torentje in het Haagse Binnenhof moet hij verlaten, waarna hij wellicht een hoge post gaat vervullen bij de NAVO. Zomaar afscheid nemen zal het niet worden, want volgens Jort Kelder wordt Rutte gevolgd voor een documentaire over zijn laatste periode als premier van Nederland. „Hij wilde dat nooit”, klinkt het echter.

Wat vindt men eigenlijk van zijn ‘nieuwe’ baan? Een aantal maanden geleden peilde Humberto zijn NAVO-sollicitatie, en de gevoelens waren gemixt.

Aanstaande vertrek van Mark Rutte

In Op1 duidt Jort Kelder het aanstaande vertrek van Rutte. „Ik vind alles best, als het maar niet te klef wordt”, is hoe journalist en goede vriend Kelder zijn afscheid het liefst ziet. Maar ondanks dat, vindt hij dat „Rutte het best aardig gedaan heeft”.

Het Torentje is zijn woning geworden, klonk het gisteravond in Op1. „Politiek is zijn leven. Dat zal wel gaan veranderen”, oordeelt Kelder. Vriend Kelder weet van Rutte dat hij „alle Thatcher-speeces zo wat uit zijn hoofd kent”, zo politiek ís hij, „maar wel op een ontspannen manier”.

Cameraploeg in Den Haag

Ondanks dat Rutte veelal bekend staat om het weinig tonen van emotie, is hij volgens Kelder „een waanzinnig emotionele man”. In de terugblik op zijn functie als premier, heeft Kelder geen slecht woord over Rutte te zeggen. „Hij laat vermoeidheid nu toe. Ik heb hem echt, behalve in de MH17-periode, nooit moe gezien. Het is een soort Duracell-konijn.”

Daarentegen laten „de groten ter wereld” hun werk nog wel eens vastleggen, aldus Op1-presentator Sven Kockelmann. „Hij wilde dat nooit”, weet Kelder te zeggen. Maar ook: „Het gebeurt nu volgens mij wel. Jullie zien wel een ploeg voorbijkomen in Den Haag, toch?”, vraagt Kelder.



Jort Kelder over documentaire Mark Rutte

Het moest wel „echt” zijn, als Rutte gevolgd wilde worden, vertelt Kelder. „Hij vindt dat hij een verhaal moet vertellen over het vertrek uit het Binnenhof, evenals dat het Torentje ook echt dicht gaat vanwege de renovatie. Het is volgens hem belangrijk dat mensen zien hoe deze baan werkt.”

Het idiote volgens Kelder is dat het geen VPRO-documentaire zal worden. „We hebben bijvoorbeeld Kaag gezien, maar de NPO wil het niet hebben.” Dat beaamt Kockelmann. „We hebben het bij de NPO nagevraagd en ze vonden het een te kostbaar project om te financieren.”

‘Dan ben ik weg, hoor’

Kelder zou weten om welk bedrag het gaat, „en zelfs ik kan dat op tafel leggen”. „Ze hebben een miljard om uit te geven daar. Als je onze minister president niet kan volgen, waar hebben we dan een publieke omroep voor? Dan ben ik echt weg, hoor.”

Als je benieuwd bent naar de laatste momenten van Rutte in docu-vorm, zal er toch langer in spanning gewacht moeten worden. Wanneer een documentaire met in de hoofdrol Mark Rutte verschijnt, is namelijk niet bekend.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

