Waarom lijkt er op stations nooit plek voor je fiets te zijn?

Heel vervelend: je haast je naar het station om je trein te halen en er is geen plek meer voor je fiets. Veel mensen verlaten dagelijks chagrijnig de fietsenstalling. Maar hoe komt het dat daar nooit plek lijkt te zijn?

Het is niet zo dat er veel fietsen staan die niet gebruikt worden. De acht grote stationssteden verwijderen jaarlijks minstens 158.000 fietsen, blijkt uit onderzoek van AD. „Veel mensen denken ten onrechte dat er geen plek meer is”, luidt de uitleg van NS en ProRail.

Schuld van de fietser

Die partijen hebben van alles gedaan om de stallingen beter te maken. Er zijn extra parkeerplekken gemaakt, er lopen fietscoaches rond en de bewegwijzering is aangepakt. Het fietsprobleem lijkt dus een beetje de schuld te zijn van de gebruikers van de stalling. Waar jij misschien wel onder valt.

Stations-directeur bij de NS Anne-Maartje Ordelman zegt in de krant: „Bij veel stations is wel degelijk voldoende capaciteit, alleen wordt die lang niet altijd optimaal benut. Reizigers zijn onvoldoende op de hoogte van de stallingsmogelijkheden.” Zo staan bij veel stations een hoop fietsen voor de ingang. „Mensen denken dan ten onrechte dat er in zo’n stalling geen plek meer is.”

Parkeer je fiets in het midden of achterin

Het fietsprobleem kan dus opgelost worden door wat beter te kijken. Lijkt de stalling vol te zijn? Kijk dan in de middelste paden. Mensen zetten het liefst hun fiets voor- of achteraan in de stalling. Loop dus altijd nog even een stukje door, grote kans dat je een plek kunt vinden.

Overigens nog een handige tip: check altijd hoe laat de fietsenstalling dicht gaat. In Amsterdam sluit de fietsenstalling aan de IJboulevard elke dag voor middernacht, maar dat weten de meeste fietsers niet.

Dan is er nog wel een ander probleem in de stallingen: mensen die met bakfietsen of elektrische fietsen komen. Daar zijn speciale vakken voor, maar die worden niet altijd gebruikt. „Stallingen zijn nu eenmaal gebouwd voor gewone fietsen.” Uit onderzoek van de spoorwegmaatschappijen blijkt dat 20 procent van de fietsen verkeerd gestald staat.

Half miljoen extra parkeerplekken

Veel reizigers zullen toch blijven roepen dat er te weinig parkeerplekken zijn. Maar dat kan makkelijk tegengesproken worden. Zeker op Utrecht Centraal, daar staat de grootste stalling van Nederland. Er kunnen 12.500 fietsen gestald worden. Amsterdam Centraal kreeg twee stallingen waar 7000 en 4000 plekken zijn. In totaal zijn er een half miljoen parkeerplekken voor de fiets rond de stations.

Tot 2030 zullen er nog meer plekken gecreëerd worden, 100.000 om precies te zijn. Dat kost 200 miljoen euro. En NS en ProRail blijven de fietsen weghalen. Ordelman: „Vaak betreft het weesfietsen die door de eigenaar niet worden opgehaald of om fietsen die in het verkeerde vak zijn geplaatst.”

Heb je eindelijk een plek voor je fiets gevonden? Dan moet je nog maar hopen dat je trein op tijd vertrekt. Volgens NS-topman Wouter Koolmees komt er een pittig jaar aan voor treinreizigers, meldde Metro eerder.

