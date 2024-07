Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je een kind? Zoveel kinderbijslag krijg je per kwartaal

Een kind brengt een hoop geluk, maar kost tegelijkertijd een hoop geld. Daarom bestaat de kinderbijslag, een helpend handje vanuit de overheid voor mensen met kinderen. Maar hoeveel kinderbijslag krijg je en hoe wordt dat bepaald?

Ten eerste krijg je de bijslag niet per maand, maar per kwartaal. Een jaar bestaat uit vier kwartalen, van telkens drie maanden. Dat zijn januari, februari en maart (1), april, mei en juni (2), juli, augustus en september (3) en oktober, november en december (4). Het bedrag dat je aan kinderbijslag krijgt, geldt per maand en per kind. Dit is overigens het bedrag dat mensen in de bijstand ontvangen.

Hoeveel kinderbijslag krijg je?

Hoeveel geld je krijgt, hangt af van de leeftijd van je kind en waar het kind woont. Dit zijn de standaard bedragen voor kinderbijslag:

Leeftijd Bedrag per kwartaal 0 tot en met 5 jaar 281,69 euro 6 tot en met 11 jaar 342,05 euro 12 tot en met 17 jaar 402,41 euro Bron: Sociale Verzekeringsbank

Als je een kind hebt dat intensieve zorg nodig heeft, kan het zijn dat je twee keer kinderbijslag krijgt, om de zorg extra op proberen te vangen. En heb je net een kind gekregen? Dan gaat de kinderbijslag pas in het kwartaal daarna in. Als je kind op 10 februari geboren wordt, krijg je dus pas in juli de kinderbijslag. Het bedrag wordt namelijk uitbetaald als het kwartaal voorbij is. Alleen als je kind op de allereerste dag van het kwartaal geboren wordt, in dit geval dus 1 januari, begint de bijslag dan al. Dan zou je het geld op 1 april al krijgen.

Wonen jij en de andere ouder van je kind apart, en brengt het kind bij jullie allebei tijd door, dan kan het bedrag in delen (bijvoorbeeld door de helft) aan jullie allebei worden uitbetaald.

Wanneer krijg je kinderbijslag?

Het allereerste antwoord op bovenstaande vraag is natuurlijk ‘als je kinderen hebt’. Grapjes terzijde, de eerstvolgende datum dat de kinderbijslag wordt uitbetaald is op 1 oktober 2024. Dat is de kinderbijslag over het derde kwartaal (juli tot en met september).

