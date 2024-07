Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de 20-jarige schutter van Donald Trump: ‘Gepeste zonderling’

Oud-president Donald Trump ontsnapte zaterdag, tijdens een campagnebijeenkomst, aan de dood nadat een schutter op hem schoot. En inmiddels is bekend wie deze schutter is. Het gaat om een 20-jarige jongen uit de staat Pennsylvania.

Trump is zaterdag tijdens een toespraak beschoten en dat nieuws schudt heel Amerika (en omstreken) op. De foto’s waarop beveiligers Trump met een bebloed oor van het podium halen, gaan inmiddels viraal. Tijdens het schietincident vallen nog drie slachtoffers. Eén van hen overleeft de moordaanslag niet.

Identiteit schutter Donald Trump bekend

De schutter beschoot Trump vanaf het dak van een fabrieksgebouw. Daar, zo’n honderd meter verderop, lag hij en vuurde hij verschillende schoten richting het podium. Vlak nadat de schutter de trekker overhaalde, werd hij zelf doodgeschoten.

De FBI weet inmiddels wie op Trump schoot. Het gaat om de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit Bethel Park in de staat Pennsylvania. Een jongeman die als voedingsassistent bij een verpleeg- en revalidatiecentrum in zijn woonplaats werkte. Amerikaanse media spraken met familieleden van Crooks. Zo sprak CNN met zijn vader, die gechoqueerd zou zijn en probeert te begrijpen wat er gebeurd is. En de Daily Mail sprak met een oom die vertelde dat zijn neef een „gesloten jongen” en „bijna een vreemde” was, schrijft ook De Telegraaf.

‘Zonderling die werd gepest’

Ook een oud-klasgenoot noemt Crooks tegen de New York Post een „zonderling die werd gepest”. De klasgenoot vertelt dat de 20-jarige jongen regelmatig in jachtoutfits op school verscheen. En tegen ABC News vertellen twee oud-leden van een lokale schietvereniging dat de schutter bij hen niet meer welkom was. „Zijn omgang met vuurwapens was zeer ondermaats, eigenlijk gewoon levensgevaarlijk.” Verder is bekend dat Crooks geen strafblad had.

Uit kiezerslijsten blijkt dat Crooks een Republikein zou zijn geweest. Daarnaast is inmiddels bekend dat hij ook ooit een campagne-donatie aan een pro-democratische groep deed.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

JUST IN: The suspect who tried to ass*ssinate Donald Trump made a donation to Democrat-aligned ActBlue on Biden's inauguration day. 20-year-old Thomas Matthew Crooks was a registered Republican. His father, who spoke with CNN, says he is trying to find out "what the h*ll is… pic.twitter.com/LMJLLMzbNd — Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024

Speculaties en beelden

Op platformen als X gaan beelden rond van de aanslag en speculeert men uitvoerig over wat er nu precies heeft plaatsgevonden. Ook klinkt er kritiek richting de Secret Service, de organisatie die (oud-)presidenten moet beschermen. Op beelden is te zien dat Trump-aanhangers doorkrijgen dat er een gewapende man op het dak ligt en proberen de politie te waarschuwen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

NEW – Trump Assassin video shows him crawling on the roof while multiple people point him out to police They yelled about him for *almost an entire minute* It’s insane how Secret Service allowed this amateur to almost kill Trump pic.twitter.com/CWfHBGzOCp — DC_Draino (@DC_Draino) July 15, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious. Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA — Dominic Michael Tripi (@DMichaelTripi) July 15, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rumors are circulating that the Trump assassination attempt was an inside job after the release of this angle. Pay attention to what the secret service agent does seconds before! pic.twitter.com/y5KhZUlVJR — Matt Wallace (@MattWallace888) July 14, 2024

Reacties