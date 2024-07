Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen azc, maar heel ‘dorp’ voor asielzoekers: acht Achterhoekse gemeenten slaan handen ineen

Vorige week werd bekend gemaakt dat een aantal Achterhoekse gemeenten samen de opvang van asielzoekers gaat regelen. Zo komt er niet slechts een azc, maar een grootschalige opvangvoorziening. Hoe zit dat precies?

De Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetichem, Monlferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk gaan samen de opvang voor vluchtelingen regelen. Ze willen een grootschalige voorziening realiseren, met niet alleen ruimte om te wonen, maar ook andere voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en goed openbaar vervoer.

De acht Achterhoekse gemeenten vinden dat de opvang van vluchtelingen niet kan worden overgelaten aan enkele gemeenten, maar dat alle gemeenten hun deel moeten doen. De regionale krant de Gelderlander sprak over een ‘heel dorp om vluchtelingen op te vangen’.

Afspraken over huisvesting asielzoekers

„Samen met acht Achterhoekse gemeenten hebben we afspraken gemaakt over de huisvesting van asielzoekers”, licht Kirsten van Trooijen, woordvoerder bij gemeente Winterswijk, toe. Hoe er precies invulling aan wordt gegeven, verschilt per gemeente. „We hebben een verdeling gemaakt waarin we samen optrekken, verspreid over verschillende gemeentes.”

De gemeenten in de Achterhoek vinden dat de opvang van vluchtelingen niet aan enkele gemeenten moet worden overgelaten, zo is te lezen in de beleidsstukken. Daarnaast menen ze dat nieuwkomers ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de Achterhoekse economie en de arbeidsmarkt. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk plannen gemaakt om de voldoen aan de taakstelling vanuit de Rijksoverheid.

Aantal asielzoekers

„We pakken de uitdaging op om zo snel mogelijk 1691 asielzoekers, 2348 Oekraïense ontheemden en naar verwachting ruim 600 statushouders te huisvesten”, zegt Van Trooijen. In elke gemeente komt er ten minste één opvanglocatie voor asielzoekers. De gemeenten in de Achterhoek hebben volgens de stukken ‘oog voor vluchtelingen’ en willen ‘met maatschappelijk draagvlak’ voldoende duurzame opvangplekken realiseren voor vluchtelingen in de regio.

Grootschalige opvangvoorziening

In elk van de deelnemende gemeenten komt een kleinschalige opvangvoorziening. Daarnaast komt er minimaal één grootschalige opvang, in het westen van de Achterhoek. „De gemeente Oude IJsselstreek neemt het initiatief om te zoeken naar een grotere opvanglocatie, waar voorzieningen zoals zorg en onderwijs worden gerealiseerd”, zegt Van Trooijen. Het voordeel is volgens de woordvoerder dat je dan goed samen kunt werken, als alle voorzieningen zijn geclusterd.

Betrekken van inwoners

In totaal worden er ruim 5000 asielzoekers opgevangen. Wat vinden de inwoners daar eigenlijk van? Van Trooijen benadrukt dat ze niet namens alle Achterhoekse gemeentes kan spreken. „Maar hier, in Winterswijk, hebben we al twintig jaar een AZC, midden in een woonwijk”, vertelt de woordvoerder. „Er is daar geen slagboom, het is echt onderdeel van de wijk. Voor ons verandert er dan ook niet zoveel, want we vangen al jaren vluchtelingen en Oekraïense ontheemden op. Andere gemeenten kijken belangstellend naar ons, hoe wij dat doen.”

Wat kost de grootschalige voorziening?

De kosten voor het realiseren van de opvangplekken worden gedekt door het Rijk. De kosten voor het huisvesten van statushouders zijn aan de individuele gemeenten en de woningcorporaties in de regio. In september 2024 hopen de gemeentes duidelijk te hebben welke locaties geschikt zijn. Hoeveel kosten ermee gemoeid zijn, is nog onbekend. In 2026 moet de opvang van de vluchtelingen gerealiseerd zijn.

