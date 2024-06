Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het tabaksverbod in supermarkten komt er bijna aan: 3 vragen en antwoorden

Tabaksverkoop in supermarkten wordt vanaf volgende week aan banden gelegd. Waar kun je nog wel terecht voor een pakje peuken en wat zijn de gevolgen voor (kleine) supermarkten? Metro zet drie vragen (en antwoorden) op een rijtje over dit onderwerp.

Heel wat supermarkten en rokers zijn verbolgen over de maatregel.

Drie vragen en antwoorden over het tabaksverbod

1. Wat houdt het tabaksverbod in supermarkten in?

Vanaf 1 juli is het verboden om sigaretten en andere tabaksproducten te verkopen in supermarkten. Volgens de Rijksoverheid geldt het verbod „voor alle verkooppunten die in overwegende mate gericht zijn op de verkoop van eet- en drinkwaren aan particulieren”. Naast supermarkten vallen hier dus ook avondwinkels en buurtwinkels onder. Supermarkten mogen rookwaren ook niet online verkopen door het verbod op verkoop op afstand.

Waar koop je dan nog wel sigaretten? In gemaks- en speciaalzaken en tankstations. Die laatste zijn dus een uitzondering op de regel. Ook mogen er nog rookwaren worden verkocht in groothandels en supermarkten in gevangenissen en zorginstellingen. Er was sinds januari 2022 al een verkoopverbod voor cafés, restaurants en andere horecagelegenheden.

2. Wat zijn de gevolgen voor supermarkten?

ING voorspelde aan het begin van 2024 dat supermarkten dit jaar ruim 1,5 miljard euro minder omzet draaien door het verbod op de verkoop van tabak. De verwachting is dat de tabaksomzet van supermarkten voor 35 procent verschuift naar tabaks- en gemakszaken. Verder zullen tankstations en winkels in het buitenland profiteren van het tabaksverbod in supermarkten.

NOS schrijft vandaag dat de dorpssuper in problemen dreigt te komen door het verlies van tabaksomzet. Vanaf volgende week dreigt zwaar financieel weer voor zo’n 500 supermarkten in kleine dorpen. Dit blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid in 2021 uitvoerde. De vrees van deze supermarkten is dat niet alleen de tabaksomzet wegvalt, maar klanten ook hun aanvullende boodschappen ergens anders doen.

3. Waarom nam de overheid dit besluit?

Het doel van het tabaksverbod is om het aantal verkooppunten terug te dringen en zo roken te ontmoedigen. Supermarkten hebben rond de 40 procent van de verkooppunten van tabak in handen en 55 procent van de omzet.

Het is een van de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord, dat zich richt op een gezonder Nederland in 2040. Roken vergroot de kans op verschillende soorten kanker, longziektes en hart- en vaatziekten. Er overlijden jaarlijks 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. In het streven naar een rookvrije generatie is bijvoorbeeld ook de prijs van tabak flink opgeschroefd.

Vanaf 2030 mag tabak ook niet meer worden verkocht in tankstations, maar alleen nog in gemaks- en speciaalzaken. Vanaf 2032 mogen alleen speciaalzaken nog tabaksproducten verkopen.

Worden alle maatregelen je wat te gortig? Metro legde eerder uit wat er gebeurt in je lichaam als je stopt met roken.

