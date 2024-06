Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD’ers nemen afstand van uitspraken PVV’ers over omvolking, dit is er aan de hand

Toekomstig justitieminister David van Weel neemt net als zijn VVD-partijgenoten afstand van uitspraken van PVV’ers over omvolkingstheorieën. „Dit staat heel ver af van waar ik sta”, zei Van Weel tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer. Hij zei zich aan te sluiten bij partijgenote en beoogd vicepremier Sophie Hermans die eerder op de dag zei dat ze „een buitengewoon lage tolerantie” heeft voor dit soort uitspraken.

Beoogd minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) zei vrijdag dat ze omvolking geen complottheorie vindt, dat ze het zelf niet in de mond heeft genomen, maar dat ze er ook geen afstand van neemt. Een andere PVV-ministerskandidaat, Marjolein Faber (Asiel en Migratie), heeft in het parlement wel gesproken over omvolking. Zij komt later maandag aan het woord in een hoorzitting.

Op vragen van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren zei Van Weel dat hij uitgaat van het hoofdlijnenakkoord en „scherp zal zijn op de rechtstaat en de grondwet”. In dat verband onderschrijft hij ook het zogeheten dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), waarin omvolking wordt gezien als een theorie waar een racistische en extremistische dreiging van uitgaat. De NCTV valt straks onder Van Weel.

Ook wat betreft de eenheid van kabinetsbeleid en het spreken met één mond, waar het kabinet aan is gehouden, ziet Van Weel niet als een probleem, ook niet als het gaat om deze omstreden theorie. Hij gaat ervan uit dat iedere bewindspersoon achter de rechtstaat staat.

