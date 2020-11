Onbegrip bij supermarkten (en rokers) over verkoopverbod tabak

De een vindt het nog veel te lang duren voordat het sigarettenverbod ingaat in de supermarkten, een ander baalt nu al van het verbod.



Het gaat er om dat we de jeugd beschermen. Dat we voorkomen dat ze beginnen met roken, @rookvrijegen . Als er daardoor ook al rokende mensen stoppen, dan is dat mooi meegenomen, maar dat is niet het hoofddoel. — Wiljo de Ruiter (@WiljoDeRuiter) November 20, 2020



Vanaf 2024 geen sigaretten meer te koop in supermarkten Nederland……wijze beslissing , @rookstop — Bizz Creators (@BizzCreators) November 20, 2020

Net zoals de supermarkten ervan balen. In hun branche overheerst dan ook onbegrip over het verbod op de verkoop van tabaksproducten dat vanaf 2024 voor supermarkten geldt. Doordat andere winkeliers deze rookwaren nog wel mogen verkopen, ontstaat volgens koepelorganisatie Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) ongelijkheid.

Andere kanalen

„Supermarkten werken graag mee aan de ambitie om te komen tot een rookvrije generatie. Echter, als supermarkten in 2024 stoppen met de verkoop van tabak, dan verplaatst de verkoop simpelweg naar andere kanalen”, redeneert de brancheorganisatie, die begin deze week pleitte voor stop van het verplichte ouderenuurtje rond kerst en de alcoholklok.

Het CBL vreest vooral dat kleinere supermarkten in buitengebieden hard worden geraakt door de maatregel. Zij zouden door het verbod veel klanten kunnen verliezen aan bijvoorbeeld tankstations of tijdschriftenzaken als de Primera of Bruna. Voor dergelijke zaken is namelijk nog geen concrete einddatum voor de tabaksverkoop bekend. „We zijn niet tegen een verbod an sich, maar wel tegen de ongelijkheid”, licht een woordvoerster toe.

‘Verrassing’

Volgens de zegsvrouw kwam het bericht dat pakjes sigaretten en shag al over drie jaar uit de supermarkten worden verbannen als een verrassing. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid stelde dan ook dat het „een poosje stil bleef” aan de andere kant van de lijn toen supermarkten hierover werden geïnformeerd. Volgens het CBL kwam dat niet doordat de branche langer wilde doorgaan met het verkopen van tabak, zoals Blokhuis beweerde. „Dat kwam door het wegvallen van het gelijke speelveld”, aldus een woordvoerster.

Bij andere verkopers van tabaksproducten waren de reacties op het nieuws gemengd. Hoewel een concurrerend verkooppunt wegvalt, duurt het voor tankstations en lectuurwinkels naar alle waarschijnlijkheid namelijk ook niet lang voordat ze moeten stoppen met de verkoop van sigaretten.

Veel as opwaaien

Op social media doet het verbod veel as opwaaien. Waar ouders blij zijn dat het hun kroost straks niet te gemakkelijk wordt gemaakt, menen anderen dat het toch geen effect heeft. Weer iemand anders denkt dat de verkoop gaat verschuiven. „Dan gaan kerken, moskeeën, synagogen en tempels ze gewoon verkopen, die mogen toch alles…” Rokers uiten hun onvrede, „je leven wordt op allerlei wijzen beperkt, onder het mom van ‘het moet gezonder’. Maar dat maak ik toch zelf wel uit?”



Sigaretten vanaf 2024 niet meer in supermarkten -je leven word op allerlei wijzen beperkt ,onder de mom van het moet gezonder,maar dat maak ik toch zelf wel uit! — michel peeters (@noan58) November 19, 2020



Het gaat helemaal geen enkele roker overtuigen om te stoppen. Niet eens 1. Pure symboolpolitiek die ook nog eens totaal inconsequent is. — @lleenSamen (@lleenSamen) November 19, 2020



Dan gaan kerken, moskeeën, synagogen en tempels ze gewoon verkopen, die mogen toch alles…https://t.co/1K7eptQWXB — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) November 19, 2020



