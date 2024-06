Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De voordelen van een langeafstandsrelatie, volgens een therapeut

Om een langeafstandsrelatie vol te houden, zijn er flink wat obstakels die je moet overwinnen. Maar wist je dat er óók allerlei voordelen aan zitten? Een therapeut legt uit dat een langeafstandsrelatie echt niet alleen maar kommer en kwel is.

Voordelen van langeafstandsrelatie

Therapeut Marisa T. Cohen zegt tegen Psychology Today dat een langeafstandsrelatie unieke uitdagingen heeft, maar zeker ook voordelen: persoonlijke groei, emotionele verbondenheid en het vergroten van je netwerk.

Meer onafhankelijkheid

Wie geen langeafstandsrelatie heeft, kan het misschien af en toe moeilijk vinden om alle ballen in de lucht te houden. Hoe houd je genoeg tijd over voor je hobby’s, je vrienden én je partner? Daar heb je in een langeafstandsrelatie veel minder last van.

Cohen: „Partners hebben de mogelijkheid om een ​​aparte identiteit en een grotere mate van onafhankelijkheid te behouden. Mensen kunnen zich inzetten voor de gemeenschap, vrijwilligerswerk doen of meer tijd doorbrengen met vrienden en familieleden, zonder zich zorgen te maken dat ze niet genoeg tijd vrijmaken voor hun partner thuis.”

Creatieve en bewuste communicatie

Een langeafstandsrelatie dwingt stellen bewust om te gaan en creatief te zijn met de communicatie. Er is immers de noodzaak om up-to-date te blijven over elkaars levens en verbondenheid te blijven voelen. Zo zul je misschien eerder een mooie, lange brief schrijven of een bijzondere audioboodschap opnemen. Volgens Cohen kunnen creatieve vormen van communicatie leiden tot een diepe emotionele verbinding.

Twee verschillende gemeenschappen

Dat je als stel op twee verschillende plekken woont, is iets waar je volgens de therapeut juíst van moet profiteren. Dat houdt namelijk ook twee gemeenschappen om te verkennen in. De gastheer- of vrouw kan zijn of haar favoriete plekjes met de ander delen en andersom. Hopelijk zorgt dit er uiteindelijk voor dat het stel zich op beide plekken thuis voelt.

Hoe zorg je dat een langeafstandsrelatie werkt?

Tot slot vertelt Cohen wat volgens haar de belangrijkste factoren zijn voor een succesvolle langeafstandsrelatie. „Duidelijke communicatie en geavanceerde planning.”

Reacties