Kabinet is rond, er is een ‘akkoord over alles’

Het nieuwe kabinet is rond, er is een „akkoord over alles” bereikt, meldt PVV-leider Geert Wilders op X. „We zijn eruit!”, schrijft Wilders ook. Vlak voor zijn tweet was Wilders samen met BBB-leider Caroline van der Plas naar buiten gekomen na het overleg bij de formateur. Journalisten dachten aanvankelijk dat hun plotselinge aankondiging dat „ze eruit zijn” een grap was.

PVV, VVD, NSC en BBB kwamen medio mei al tot overeenstemming over de inhoud. De afgelopen weken werd onderhandeld over de verdeling en invulling van de ministersposten. Zeker is dat voormalig topambtenaar Dick Schoof premier wordt.

