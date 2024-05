Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen heeft sterke mening over Joost Klein: ‘Weerzinwekkend’

Joost Klein schitterde gisteravond als allerlaatste in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Waar Europa hem geweldig leek te vinden – hij is door naar de grote finale – had Johan Derksen in Vandaag Inside daar iets heel anders over te zeggen.

De opvallende momenten van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival lichten we in dit artikel uit.

Johan Derksen over Joost Klein: ‘Weerzinwekkend’

Albert Verlinde is aangeschoven in de studio van Vandaag Inside en hij merkt op dat Joost Klein „een fantastische act heeft neergezet”, als Wilfred Genee hem vraagt naar een eerste reactie. Johan Derksen hoort het met een enigszins zure gezichtsuitdrukking aan. „Ik weet niet hoe hij in de huiskamer overkomt, maar hij deed echt alsof hij in een enorm stadion aan het zingen was, echt fantastisch”, vindt Verlinde.

Volgens Verlinde heeft Joost Klein „echt wel laten zien wat hij in huis heeft”. Maar dan richt Genee zijn vraag op Derksen. Wat vond hij nou eigenlijk van het optreden tijdens het Eurovisie Songfestival? „Weerzinwekkend”, klinkt zijn antwoord kort, waarna René van der Gijp in lachen uitbarst. Genee: „Gaat ie door, denk je?” „Nee, die kan morgen naar huis”, is Derksen resoluut.

Dat was verkeerd gedacht van Derksen, want Joost Klein staat morgenavond in de grote finale van het muziekfestijn. Van der Gijp: „Het was een gekke act, toch?” „Ja, hele idiote act”, reageert Genee, „maar wel bijzonder.” Daar is Van der Gijp het in ieder geval wel mee eens: „Dat is toch leuk man.”

Eerder in de uitzending had Derksen ook al geen goed woord voor Joost Klein over. Hij vergeleek Europapa met een feestje op de middelbare school waarbij iedereen een act moest doen.

Wanneer is de finale van het Eurovisie Songfestival?

Ondanks Derksens sterke mening, heeft Joost Klein gewoon een plekje in de finale van het Eurovisie Songfestival te pakken. Hij treedt als vijfde op, dus ga vooral op tijd voor de televisie zitten. De finale van het Eurovisie Songfestival is morgenavond, 11 mei, te zien. Om 21.00 uur barst het los, je kunt de finale volgen via NPO 1 en via de livestream op YouTube, mocht je geen tv-abonnement hebben.

🎶 Volgorde finale Eurovisie Songfestival Joost Klein is in de finale van het Eurovisie Songfestival al als vijfde aan de beurt. De Nederlandse inzending moet na openers Zweden, Oekraïne, Duitsland en Luxemburg en pal voor de veelbesproken inzending van Israël, blijkt uit de startvolgorde die afgelopen nacht is vrijgegeven. Favorieten Zwitserland, Kroatië en Frankrijk zitten juist in het slot van de finale. De Zwitser Nemo moet als 21e het toneel op, terwijl Baby Lasagna uit Kroatië als 23ste aan de beurt is.

