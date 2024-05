Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op steeds meer plekken gratis zonnebrand, hier vind je ‘t

Steeds meer gemeenten in Nederland delen gratis zonnebrand uit. Dat doen ze door zonnebrandpalen te plaatsen, veelal op drukke plekken. Dat is nodig, want we moeten ons beter insmeren.

Je kunt de palen onder meer vinden in de gemeenten Utrecht en Tilburg, op evenementen zoals de Zwarte Cross en De Nijmeegse 4Daagse en in attractieparken zoals Ouwehands Dierenpark. Het bedrijf Smeerkees plaatst ze op deze plekken. Medeoprichter Wouter Spackler vertelt aan Metro dat de palen in trek zijn. „Sinds ruim twee jaar is het in opmars in ons land, in eerste instantie vooral op evenementen. En nu ook op openbare plekken waar het druk is.”

Ook smeren op het terras

Ze plaatsen de palen op plekken waar mensen zich snel vergeten in te smeren. Want de Nederlander is daar nogal laks in. „Wanneer je een dagje naar het strand gaat, neem je meestal wel zonnebrand mee. Maar wanneer je spontaan op het terras gaat zitten niet.” En het is juist nu erg belangrijk om ook dan goed te smeren. „De maand mei heeft namelijk de meeste zonuren”, legt Spackler uit. „Het is dus echt belangrijk om je goed in te smeren.”

In Tilburg staan sinds deze week zonnebrandpalen op drukbezochte en schaduw-arme locaties. „Voorbijgangers kunnen hier gratis zonnebrand factor 30 krijgen, waarmee ze hun huid kunnen beschermen tegen de zon”, meldt de gemeente. De proef loopt tot en met september dit jaar.

‘Zonnebrand kan huidkanker voorkomen’

Wethouder Marcelle Hendrickx (Gezondheid) geeft op de website van de gemeente uitleg over de palen. „Buiten zijn en van de zon genieten is heerlijk en goed voor je gezondheid. Een goede bescherming van de huid tegen de zon hoort daarbij en kan huidkanker voorkomen. Iedere inwoner kan daar zelf verantwoordelijkheid in nemen door zich goed in te smeren.” Met de zonnebrandpalen in de stad proberen ze voorbijgangers bewust te maken van het belang van regelmatig smeren.

Niet alleen gemeenten laten de palen aanrukken. Diverse palen – waaronder aan de stranden en op festivals zoals Best Kept Secret en Tuckerville en in diverse grote steden – worden in samenwerking met het Zilveren Kruis geplaatst. Ook KWF Kankerbescherming plaatst ze.

Palen in de nacht op slot

De medewerkers van Smeerkees zorgen dat er altijd voldoende zonnebrand aanwezig is. „We hebben een systeem ingebouwd dat ons digitaal doorgeeft wanneer een paal leeg is. Dan vullen we ‘m bij. Ook gaan de palen ‘s nachts op slot om misbruik te voorkomen.” Door die digitale gegevens is ook te zien hoe vaak het vorig jaar werd gebruikt. „Gemiddeld 15.000 keer per paal”, aldus Spackler.

Naast pleinen en evenementen zijn ook steeds meer recreatieterrein voorzien van dit soort palen. Aan Het Hulsbeek in Oldenzaal, Het Rutbeek in Enschede of Het Lageveld in Wierden bijvoorbeeld. Bart-Jan Harmsen is directeur van die terreinen. „We zien het vooral als iets moois voor kinderen, die hier naartoe komen en per ongeluk hun zonnebrand vergeten. Van ouderen verwachten we dat ze dat niet vergeten, maar dat we het aan kunnen bieden is altijd goed”, vertelt hij aan Tubantia.

‘Vandalen lastig tegen te houden’

Of mensen er ook respectvol mee omgaan is natuurlijk de vraag. Daarom zal er op vele plekken geëvalueerd worden, nadat het zonnige seizoen voorbij is. Harmsen gaat ervan uit dat mensen er zorgvuldig mee omgaan. Vandalen zijn lastig tegen te houden, maar we gaan uit van het beste in de mens.”

Het is natuurlijk alsnog belangrijk om je eigen zonnebrand mee te nemen, als je de deur uit gaat. Wist je dat het belangrijk is dat je goed naar de datum kijkt? Metro vertelde eerder al hoe lang zonnebrand houdbaar is.

