Paraplu of zonnebril tijdens Bevrijdingsdag? Dit wordt het weer

Slecht nieuws voor iedereen die dacht dat de lente nu echt begonnen was: we moeten alweer afscheid nemen van het zonnetje en het lekkerdere weer. Het wordt komend weekend, tijdens Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, licht wisselvallig.

Volgens Weeronline is er op beide dagen kans op buien bij temperaturen van 15 tot 18 graden.

Wisselvallig weer

De dag begint morgen met zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. In het noorden blijft het bijna de hele dag droog, maar in het zuiden slaat het weer in de middag om. Daar gaat het regenen en kunnen er lokaal onweersbuien plaatsvinden. Het wordt 16 tot 18 graden

Tijdens de Dodenherdenking (waar mensen een slaatje uit proberen te slaan), onder andere op de Dam in Amsterdam en de Waalsdorpervlakte in Wassenaar, moet rekening worden gehouden met buien. Het is daarbij een graad of 11.

Weer tijdens Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag bestaat ook nog kans op enkele buien. Later op de dag wordt het gelukkig wel droger en komt er meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen wordt het 15 tot 17 graden, een gebruikelijke temperatuur voor begin mei.

Iedereen die op pad gaat om een van de Bevrijdingsdagfestivals te bezoeken, doet er goed aan zowel een paraplu als een zonnebril mee te nemen. Koud wordt het in ieder geval. Dat is dan wel weer mooi meegenomen, maar voor de rest wordt het weer ongeveer hetzelfde als tijdens Koningsdag.

Zon, maar ook buien

Ook volgende week wordt het wisselvallig weer. Koud wordt het niet, met temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Maar van stralend zonnig lenteweer kunnen we ook niet uitgaan. De zon zal zich geregeld laten zien, maar ook zullen er dagelijks buien vallen. Berg de paraplu dus nog maar even niet op…

