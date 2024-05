Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de populairste namen van de afgelopen 123 jaar

Welke naam geef je je kind? Een naam die al eeuwen in de familie zit, of juist een hippe, unieke naam? Over de laatste 123 jaar is er nogal wat gebeurd in namen-land, maar wat is nou de allerpopulairste naam van ons land? We zetten de populairste namen op een rij voor je.

Veel ouders kiezen voor een tijdloze naam die zijn waarde al bewezen heeft. Er worden immers nog steeds kindjes geboren met de naam Jan. Toch zijn er een paar namen die heel wat vaker worden gegeven dan andere.

Populairste namen van Nederland

Naamlabelfabrikant My Nametags deed onderzoek naar de populairste namen van Nederland, samen met taalkundige Gerrit Bloothooft. Hij dook in alle namen van ons land en daaruit kwamen deze toplijstjes:

Populairste meisjesnamen van de afgelopen 123 jaar

Maria Johanna Anna Elisabeth Wilhelmina Catharina Hendrika Adriana Petronella Aaltje

Nu denk je misschien: ik ken werkelijk geen één vrouw die Aaltje heet. Dat kan kloppen, want we zijn immers pas in 2024 en van de 20ste eeuw zijn álle jaren meegenomen. Als we ons focussen op de 21ste eeuw, krijg we deze top 10:

Emma Julia Sophie Anna Eva Sara(h) Lisa Fleur Sanne Tess

De naam Anna lijkt dus zowel in de 20ste als de 21ste eeuw enorm populair. Sinds 1900 kreeg gemiddeld 2,34 procent van alle Nederlandse vrouwen de naam Anna.

Populairste jongensnamen van de afgelopen 123 jaar

Ook bij de mannen is een verdeling gemaakt tussen de populairste namen van 1900 tot 2023 en die uit slechts de 21ste eeuw. Dit zijn de populairste namen sinds 1900:

Johannes Jan Cornelis Hendrik Willem Pieter Petrus Gerrit Wilhelmus Jacobus

Kijken we slechts naar de 21ste eeuw en dus de wat modernere namen, komt deze top 10 tevoorschijn:

Daan Lucas Sem Thomas Bram Luuk Milan Jesse Tim Finn

Anders dan bij populaire namen voor meisjes, is er bij mannen geen enkele overlap. De namen die de vorige eeuw populair waren, zijn nu naar onderen gezakt. Juist korte en soms Engelsklinkende namen zijn nu populair voor jongens.

